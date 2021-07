Hernán Drago recordó su adolescencia con sobrepeso y contó con tristeza que sufría bullying

Hernán Drago reveló finalmente lo sufrido durante su adolescencia, una época de su vida que hasta hace poco no podía contar sin llorar. En aquel entonces no era el galán que muchas mujeres persiguen hoy, sino un adolescente con sobrepeso, al que jóvenes de la misma edad hacían bullying.

Fue en una nueva edición de TBT con GENTE que el modelo se sinceró sobre cómo hizo para superar aquellos traumas. Incluso mostró una foto de cuando tenía 13 años y tenía muchos kilos de más que lo llevaron a sufrir obesidad durante varios años de su adolescencia.

“Hasta hace no mucho no podía hablar de esa época, se me cortaba la voz, sufrí mucho”, dijo con la emoción en la voz y los ojos. “Pasé mucho bullying y muchos problemas propios que trae la obesidad. No podía jugar a la pelota, caminaba cuatro, cinco cuadras y me paspaba”, relató sobre la realidad que vivió.

Cuando el entrevistador le consultó sobre que le diría el Hernán adulto a ese joven de 13 años, él contestó: “Le diría: ‘quedate tranquilo que todo lo que te están diciendo no va a servir más que para darse fuerzas y conseguir muchos logros y muchos objetivos a pesar de toda la mierda que te tiran´”.

Durante la entrevista por videollamada. Google

Los consejos de Hernán Drago a los más jóvenes

Incluso luego se animó a dar algunas recomendaciones a otros chicos que sufran lo mismo, sobre todo discriminación y bullying: “A otros chicos que hoy están pasando por lo mismo les diría que se queden tranquilos, que la vida no es eso, que busquen la fortaleza en cosas que les hagan bien. Son dos o tres años de turbulencias, de dudas, de incertidumbre pero que usen esa mierda que les tiran para cumplir sus sueños”, dijo emocionado, casi como si le estuviera hablando a su yo de hace años.

La foto que compartió con la audiencia. Google

Tras ese discurso, reveló que todavía llora en algunos momentos, pero que al menos ahora lo hace con felicidad. Siempre remarca además el cariño que le da la gente, sobre todo por las redes.

“Veo mi vida, viniendo desde ese gordito, desde ese bullying que me hacían y a diario veo también a familias con sus hijos que me dan golosinas, dibujos donde me dibujan en la familia junto y todo eso me emociona”, dijo.

“Hace casi diez años dejé de llorar por eso cuando lo conté en Cuestión de Peso, no quiero que ese niño se vaya, me enseñó la gran lección de vida que es que nadie es más que nadie por la imagen que devuelve al espejo”, concluyó en su entrevista.