“Gracias a Dios, un paso más”: Sergio Lapegüe salió de terapia y mejora de a poco

Luego de pasar 19 días internado Sergio Lapegüe usó sus redes sociales para contar una excelente noticia. Tal como hizo en días anteriores cuando su salud estaba muy deteriorada, el periodista comentó feliz que salió de terapia intensiva y que se encuentra en una sala común.

Luego agregó: “Acá estoy. Creo que es viernes, serán más o menos las 14. Terapia intensiva. Mis bolsitos…Me dan el alta. ¡Qué alegría! Me dan el alta en terapia intensiva, voy a pasar a una habitación común”, dijo emocionado.

Luego confesó: “No puedo creer que haya pasado casi 16 o 17 días acá acostado. Recién el médico que me hizo caminar un poquito me dijo ‘hace unos días estabas hablando con El Barba y ahora estás caminando…Gracias a Dios, gracias a Dios, un paso más”, finalizó agradecido.

Junto al video el periodista adjunto un texto en el que contó que de a poco va saliendo adelante: “Hoy es un gran día. (...) Desde ayer estoy sin oxígeno, volviendo a dar mis primeros pasos con la ayuda de los kinesiólogos”.

También aprovechó y agradeció a todos -médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza- “que pusieron ese enorme granito de pasión y de amor que me está ayudando a respirar. Otro paso más”.