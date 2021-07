Goga Yuffrida denunció a quienes lo insultaron en las redes: “Hice el video por las generaciones que vienen”

Goga Yuffrida es uno de los conductores –sino el conductor- que más rompe los moldes en la TV mendocina. En su programa NCN (No Culpes a la Noche) y en sus especiales de Replay –ambos en Canal 9 Televida- muestra su estilo descontracturado y despreocupado sin ningún tipo de reparo. Y no debería por qué tenerlo, si después de todo se muestra tal cual es; auténtico.

Goga Yuffrida marca su estilo personal y auténtico en sus programas de la TV mendocina. Foto: José Gutierrez / Los Andes Jose Gutierrez | Jose Gutierrez

Sin embargo, este martes sorprendió en sus redes (principalmente en su perfil de Instagram) con un mensaje distinto al que suele dedicarle a sus seguidores; un mensaje en el que sorprendió con un tono reflexivo y de concientización. Y tenía motivo más que válido y suficiente para hacerlo, ya que la catarata de insultos y comentarios homofóbicos que había recibido durante las últimas horas resultaban preocupantes y hasta atemorizadores. “No soy mucho de hacer videos en este tono ni de este tipo, pero siento que se sobrepasó un límite. Recibí amenazas en Instagram que decían cosas como que me iban a encontrar en la calle y me iban a atropellar y matar. Imaginate que el canal está en pleno centro; y yo un día puedo salir del canal y unas de estas personas me puede estar esperando”, resumió Goga a Los Andes.

Además de insistir en que sentía que se habían superado todo tipo de límites, el extrovertido conductor televisivo confirmó que ha denunciado penalmente a cuatro de los autores de las tristes y preocupantes amenazas. “Muchos abogados me contactaron después de ver el video y se pusieron a disposición, la verdad es que me sorprendió todo el apoyo que recibí. Y, aunque muchos de los insultos y amenazas llegaron de perfiles con nombres falsos; hemos podido identificar a cuatro personas, y las denuncias ya están hechas”, confirmó Goga.

Un mensaje para las próximas generaciones

Sin perder su frescura y simpatía características; Yuffrida volvió a reflexionar sobre el video que compartió en las últimas horas y el mensaje que intentó hacer llegar. “El video no lo hice por mí, sino para hacer de puente. Hoy soy yo, pero mañana puede ser otro chico que se termina suicidando. Lo que yo viví fue acoso, y si uno no tiene la autoestima bien trabajada y fuerte, puede derivar en que se quite la vida. Este video fue por las generaciones que viene, hay que levantarse y seguir adelante ”, reflexionó el joven conductor.

Además de insistir –y agradecer- una y otra vez en la alegría que le significó encontrar tanto apoyo de la gente, Goga se refirió al episodio puntual que despertó tanto odio desde el anonimato, la comodidad y la cobardía de las redes sociales. “Para ese programa hablamos con la producción y mi idea era ir con el look de Cris Morena en ‘Jugate Conmigo’; que incluía bucaneras y pollera. La idea era jugar con la copia de esa onda. Pero siento que si hubiese sido una mujer vestida con traje, no hubiese generado esos comentarios . Sentí que había como un ensañamiento; y no sé por qué”, sintetizó Goga.

Sin embargo, el comunicador tiene en claro que ni este episodio ni ningún otro va a cambiar su forma de ser y de actuar. “No voy a cambiar por lo que me vengan a decir en una red social. Me costó muchísimo construir mi personaje. Yo iba una escuela técnica en la que me me hacían bullying, me golpeaban y hasta me empujaban por una escalera. La pregunta es, entonces, ¿cuánto y hasta dónde tiene que bancar uno? Yo no soy una cosa, soy una persona; con sentimientos”, reflexionó el conductor.

Además, resaltó como algo positivo que el tema de la sexualidad y los cuestionamientos a la homofobia ya se esté debatiendo en distintos espacios de la sociedad; y que episodios como las tristes y repudiables amenazas que recibió en las redes ya sean cuestionados. “El click se empezó a hacer”, reforzó.

“Nunca pensé que el video fuera a tener tanta repercusión. Yo lo hice para mis seguidores y para tomar conciencia para lo que viene. Me gustó compartir y difundir; y ver que mucha gente me banca no solo a mí, sino a los chicos que vienen. No dañemos a las generaciones que vienen”, acotó Goga.

“Todo esto me me hizo reflexionar por dentro. Yo nunca le hice mal a nadie, soy un laburante que pone lo mejor, lo da todo profesionalmente e intenta mejorar día a día. Entonces me pregunto, ¿¡por qué tanto daño!?”, concluyó.