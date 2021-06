Gonzalo Yuffrida y su profunda reflexión sobre los insultos recibidos en las redes: “¿Algún día se va a terminar?”

Este martes, Gonzalo Yuffrida, más conocido como Goga, manifestó su tristeza debido a los hirientes mensajes de odio recibidos en las redes sociales. El conductor utilizó la aplicación Tik Tok (aunque luego replicaría el video en el resto de sus cuentas personales) para expresar su visión sobre estas críticas y pidió un llamado a la reflexión: “En este mundo venimos a ser puentes no a desparramar odio.”

“No soy mucho de hacer estos tipos de videos, siempre lo utilizo para divertirme, para divertir, para mostrar los looks, pero me pareció necesario”, comenzó Yuffrida en un video de casi 3 minutos de duración: “Recibí entre ayer y hoy una cantidad de mensajes ofensivos hacia mi persona. Siempre buscan un motivo, algo para escracharme, para hablar”, sostuvo Gonzalo, quien aseguró que si bien estos insultos son recurrentes, se intensificaron justo en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT.

“Quiero contarles que soy una persona, tengo sentimientos, soy un ser humano, no soy un robot, no soy el televisor. Yo sé que no se va a cortar. Yo sé que el odio, la homofobia van a seguir. ¿Hay una lucha? Claro que hay una lucha, pero no puedo creer que haya gente que se siente a escribir mal de otra persona sin conocerla, sin entablar relación. No lo puedo entender cómo hay gente a desparramar odio”, reflexionó el animador de Canal 9.

En un tono serio, alejado al que muestra públicamente, el mendocino meditó sobre la “tristeza que debe sentir esa persona en su interior para hacer lo que hace, es lo que me pregunto cada vez que veo estas cosas. Sobre todo, siempre hacia mi persona. No me lastiman, es una realidad. Sí me llama constantemente a la reflexión, porque la agresividad deja mucho que pensar.”

Goga aprovechó los últimos minutos para agradecer a su lugar de trabajo: “Gracias a Dios estoy en un lugar donde me respetan, respetan lo que hago y saben la calidad de profesional que soy, y con eso basta. Por más cantidad de gente que desparrame odio, voy a desparramar oficio, alegría y profesionalismo”.

Esta confesión causó un grato efecto, ya que el conductor de “Replay” y “No Culpes a la Noche” encontró cientos de mensajes de apoyo y afecto entre sus seguidores.

Yuffridi recibió mensajes de apoyo captura