Goga Yuffrida habla de todo: “Somos personas ante todo y que cada uno viva como tal”

Se convirtió en el periodista con más aire de Canal 9 Televida , capitaneando ciclos de importante audiencia como “Replay” y “No culpes a la noche”. Rompía al principio solo estereotipos, pero después, siendo fiel a su sentir personal, rompió los límites de su propio género, y no dudó. Después, llegó a conducir, en un año marcado otra vez por la pandemia, la edición 56 de la clásica maratón Otoño por la Vida, que devino en un suceso también en las redes.

Siempre más allá, buscando nuevos desafíos, está Goga Yuffrida (antes era simplemente “Gonzalito”). Pero si tuviera que definirse, este neuquino de nacimiento y mendocino por adopción es “un laburante”, nos dice.

En su cuenta de Instagram, esa mini tarjeta de presentación, además de sus trabajos en el medio dice que es “periodista sin género” y, con un emoji de manitos revolucionarias, pregunta: “¿Y si rompemos esquemas?”. Son unos 29,1 mil seguidores, muchos de ellos fieles espectadores, los que le responden a esa pregunta que sí, que hay que romperlos.

De eso y mucho más habló en este mano a mano con Espectáculos, donde la primera pregunta, de forma casi inevitable, va hacia su cambio de nombre, algo que, fiel a su impronta, revolucionó la tevé local hace algunos meses.

-Si bien te dicen Goga desde hace mucho tiempo, decidiste empezar a llamarte profesionalmente así desde hace poco. ¿Qué fue lo que te llevó a dar ese paso y qué crees que significa a nivel profesional ese cambio?

-El cambio se debe a que ya no me sentía identificado con el género masculino, pero tampoco con el femenino. Empecé la búsqueda a comienzos de 2020 y lo terminé de descubrir este año. Quería un nombre sin género y pensé en el sobrenombre que me decían en mi casa desde los 16 años, y dije por qué no usarlo. Es un cambio importante, pero siento que es una evolución interna. Fue difícil porque much@s no entendieron por qué... Y tampoco les expliqué. Siento que es personal y no busqué la aprobación de nadie: solo evolucioné y sentí que es tan interno que no es necesaria la explicación.

-Es realmente enorme tu crecimiento como conductor en Canal 9 Televida, algo que quedó sellado el domingo pasado en la clásica Maratón, donde estuviste con Majo Pérez Comalini. ¿Cómo vivís este excelente momento y qué podés decir de la gran confianza que siente por vos el canal?

-Creo que son oportunidades que te dan y que hay que saber aprovecharlas. Era un formato distinto, porque por el contexto que vivimos tuvimos que hacerla virtual. Es un laburo que hicimos en equipo y eso rescato. Por ahí no me gusta hablar de crecimiento, sino que estamos en el canal para ayudar en lo que se necesite y se dio con este proyecto. Me gusta hablar de trabajo en equipo, que es realmente lo que sucede. Hoy podés estar conduciendo y mañana produciendo la maratón y las dos cosas las haría con pasión: se trata de trabajar para que las tradiciones del canal salgan de la mejor manera y para eso estamos. Ante todo me considero un gran laburante de los medios, y donde me toque estar, y si tengo pasión, es un honor. Porque lo que me importa es que los proyectos salgan bien y por suerte este fue el caso, con miles de mendocinos que participaron a través de las distintas plataformas del canal y esa es la idea, estar con la gente que nos elige a diario.

-Sos el conductor con más aire, de hecho. ¿Cuántas horas pasás en el piso?

-Me encanta generar y creo que de eso se trata nuestra profesión. El día que no genere siento que me tengo que dedicar a otra cosa. Podría estar 24, porque me apasiona y me fascina la tele. Tanto en la producción como estar adelante de la cámara. El clásico de los domingos, Replay (16 puntos de rating, aunque en el “recargado” de medianoche escala a los 26), va por su décima temporada y ha cambiado mucho de formato. Hace dos años incorporamos a Peter Fara, Agostina Garavaglia y Facu Mezzabotta, quienes le colocan frescura al programa y tienen ese ojo juvenil para elegir los temas en los que muchos jóvenes se sienten identificados. Y eso me encanta, poder tener un equipo juvenil que todos los días me da su visión de los temas.

-Y después, el año pasado, llegó “No culpes a la noche”...

-Sí, un programa que arrancamos para acompañar a los mendocinos a la medianoche, ya que había mucho flujo de rating en ese horario. Comenzó una vez a la semana con entrevistas a famosos nacionales e internacionales. Este año va de martes a viernes y decidimos cambiarle el formato contando historias de vida que sucedieron en nuestra provincia e historias sobre nuestra cultura. Fue muy aceptado este formato, que llega a tocar los 18 puntos de rating pasada la medianoche. ¡Nos sorprendió a todos! Y estamos muy felices de que acepten este formato, porque son muy difíciles los formatos en televisión, porque está todo hecho y esto es algo nuevo para nuestra provincia.

-En ese sentido, ¿cómo ves hoy a la televisión?

-La tele de hoy cambió mucho, hoy tenemos que pensar en formatos multipantallas que se adapten a cada plataforma. El Canal está trabajando mucho sobre este punto. En cuanto a la audiencia, hoy en Canal 9 estamos teniendo encendidos históricos de rating en la tele y un gran crecimiento en nuestra web y redes...

-Cambiando de tema, siempre te interesó tu look, con el que siempre fuiste experimentando hasta que en los últimos meses rompiste incluso el género. ¿Dudaste en dar ese paso?

-Jamás. No sé lo que pasará el día de mañana. Pero hoy estoy muy contento de poder ser Goga: me gustan las faldas, los pantalones, maquillarme y los finde estar sin afeitarme. Ese soy yo. Estar como quiero estar y no obligarme a ponerme o estar de cierta manera porque la cultura me lo impuso. Intento ser libre en ese aspecto.

- Si bien ya venías jugando con lo andrógino durante un tiempo, imagino que habrá habido un día en que rompiste el límite del género. Quizás te maquillaste más, o usaste una falda. ¿Cómo fue ese día y cómo recordás la reacción de la audiencia, en una provincia especialmente conservadora?

-Obvio, fue de a poco y me ayudaron mucho mis compañeras en el canal. Me decían: “Por qué no te delineas, por qué no usás tal o cual cosa”. Y de a poco me fui animando a maquillarme un poco más, pero como te dije anteriormente fue un proceso, no es de un día para otro. Y trabajar en tele te da cierta libertad para eso. Lo bueno es que la audiencia no sé si le sorprendió, porque ellos me vieron trabajar desde el día uno en la tele y vieron la evolución.

- Dentro de la diversidad hay categorías de género: hay quienes se consideran queer, otros no binarios (hace unos días Dami Lovato se definió así), otros incluso que no quieren ningún rótulo. ¿Cómo te definís hoy vos?

-Intento no definirme. Soy Goga, periodista/conductor y sobretodo un ser humano. Se acabó el tema ahí para mi. Somos personas ante todo y que cada uno viva como tal. Las definiciones también son impuestas por la cultura, por eso soy persona y que cada uno vea lo que quiera ver.

-Un tema áspero en la sociedad, que imagino que vos en tu rol de comunicador tendrás una posición formada, sobre todo porque a ojos de muchos sos no binario, es el lenguaje inclusivo. ¿Qué pensás de él?

-Intento incluirlo en mi vida personal día a día, porque me encanta que se pueda incluir.

- Aunque no milites el tema desde un partido político u organización, indefectiblemente por tu grado de visibilidad te convertirás en un referente de la diversidad. ¿Te ves así?

-No me considero un referente de la diversidad, me parece mucha presión convertirte en un referente: intento hacer lo que me gusta y que me haga feliz, y si eso ayuda a much@s bienvenido sea. Pero ponerse en lugar de “referente” es muy fuerte. Solo intento ser yo.