De Gonzalito a Goga: “Me encanta ser hombre y me gusta pintarme las uñas y usar falda”

Desde que irrumpió en la televisión mendocina, Gonzalo Yuffrida demostró que quería dejar una huella y por eso decidió romper con los estereotipos que hay en los medios de nuestra provincia.

Este rebelde conduce “No Culpes a la Noche” por Canal 9 Televida y también “Replay” y en ambos programas muestra sus diferentes facetas, pero está decidido a encabezar un cambio en el paradigma de los medios mendocinos.

Totalmente relajado y seguro de sí, habló con Los Andes y contó como fueron los momentos de cambio, como se lleva con los haters y los mensajes que recibe de parte de una sociedad mendocina que, de a poco, se va adaptando a los cambios.

Gonzalo Yuffrida conductor del programa NO CULPES A LA NOCHE que se emite por Canal 9 Televida. Jose Gutierrez | Los Andes

El principal cambio se dio en su nombre, ya que Gonzalo pasó a ser Goga, pero lejos de tener contras, fue muy bien aceptado.

“En mi familia me dicen Goga desde los 15 años por eso lo tomé con naturalidad, pero los cambios no vienen de un día para el otro, mi intención es mostrar más quien soy. No creo en los géneros, todos somos personas” , asegura.

“Porque me pongo un vestido o salgo en tacos la gente cree que mañana voy a aparecer con tetas y nada que ver. Me encanta ser hombre, pero me gusta pintarme las uñas y ponerme una falda. No quiero ser tras, no quiero ser travesti... quiero ser Goga y nada más” , señala con orgullo.

Goga está dispuesto a romper con las normas de la televisión. Hoy no hay conductores de su estilo en la televisión argentina y eso es un impulso: “hoy la televisión tiene conductores que tienen que seguir una regla de vestimenta y yo no quiero eso. Quizá hoy salgo con un vestido y mañana aparezco con un traje y con barba” .

Su testimonio es importante para mucha gente y Goga apunta a que la gente pueda ser más libre y no guiarse por los estereotipos: “Estoy pasando uno de los momentos más completos de mi vida y puedo hablar de todo porque estoy bien internamente” , aseguró.

La discriminación y los haters

Está claro que la gente es reticente a las cosas nuevas o a los cambios, sobre todo en la sociedad mendocina, pero con Goga pasó algo diferente ya que el siente el cariño en la calle, pero eso no quiere decir que no haya pasado por discriminaciones y ataque de los “haters” en las redes sociales.

“Tuve la suerte de hacer un casting en Canal 9 y quedé, pero antes tuve varios intentos frustrados porque no entraba dentro de los cánones que que exigían los medios hace unos años” , aseguró.

“Hice varios casting porque no quedé porque no daba con el estereotipo de ese momento (2015) y eso no estaba bueno, porque seguramente varios chicos que se veían afeminados no podían tener un lugar en los medios y eso los podía frustrar y no llegaban a cumplir sus sueños” , señaló.

En cuanto a las rede sociales, Goga cuenta que cada vez hay menos personas que lo agreden y que de a poco lo van aceptando: “Sé que transmito esa sensación amor-odio entre los televidentes y que hay mucha gente que me destesta, pero siempre les digo que salgan de su burbuja y que acepten que hay personas diferentes a ellos” .

Generalmente el que insulta en redes sociales, no da la cara en la calle, pero Goga siente que eso va cambiando: “En la calle la gente ve lo mismo que en la tele, porque yo salgo con tacos o vestido como estoy en el programa y mucha gente me banca y me saluda. Hace poco en Tunuyán una abuela me paró y me me dijo ‘hola Goga’ y eso es genial porque no sabés la situación que hay en cada casa” , aseguró.

Con respecto a eso, abrió una puerta para que muchos chicos que están viviendo una situación o un cambio similar al suyo puedan sentirse acompañados: “Hay un público de chicos que me siguen y que me agradecen porque les ayudo a ser ellos mismos y que se animan a abrir del debate: ¿por qué las mujeres pueden usar pantalón y los hombres no pueden usar pollera?” (NdeR: como pasó en Tucumán con el alumno que no le permitieron usar pollera en el acto de colación).

No culpes a la Noche

Gonzalo siempre quiso estar en la televisión y lo demuestra cada día en “No Culpes a la Noche”, un programa que la rompe a la medianoche y que supo encontrarle la vuelta para un horario poco explorado por la televisión mendocina.

“La verdad es que estamos muy contentos con la repercusión que está teniendo ‘No culpes...’ y también nos acompañan los números, ya que todas las noches estamos haciendo 12 puntos de rating y eso es un montón para un programa nuevo” , aseguró el oriundo de Zapala, Neuquén.

“Al programa le encontramos la vuelta a los dos meses, más o menos, porque teníamos que estudiar el nicho de gente. NCN nació durante la pandemia y sabíamos que había mucha gente en su casa, por eso queríamos darle un programa que hablara de cosas de la provincia y con entrevistas copadas, a nivel nacional e internacional” , confiesa este licenciado en Comunicación Social.

La decisiones marcan a las personas y Goga decidió dar un paso importante y dejar la zona de confort de lado: “El año pasado decidí bajarme de ‘Cada Día’ para dedicarme a la conducción y ahí fue cuando apareció hacer el programa a la noche y le metimos para adelante. Quería explorar otros formatos” .

Definitivamente fue un acierto y hoy Goga es la reina de las medianoches mendocinas, donde toca temas de actualidad, entrevistas a estrellas nacionales e internacionales y además tiene contenidos referidos a Mendoza.