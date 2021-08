Fuerte indignación con Ricardo Montaner por robar a Jessica y no a Lucas en La Voz Argentina

Ricardo Montaner quedó en el foco de las críticas por haber robado y salvado a Jessica Amicucci, la participante que protagonizó una pelea con Esperanza Careri en “La Voz Argentina”.

En la emisión del martes en el programa de Telefe, el jurado venezolano se metió en el enfrentamiento de las jóvenes del equipo de Mau y Ricky y optó por darle una segunda oportunidad a Jessica, pese a los conflictos que se desataron y revelaron en el ring de las batallas.

Minutos antes, Jessica había acusado a la chica mendocina de ausentarse a los ensayos y rechazar un vínculo de compañerismo a la hora de cantar. Sin embargo, Esperanza se defendió, aseguró que tenía problemas de alergia y alegó que su competidora era la de los problemas.

Esperanza Careri y Jessica Amicucci se enfrentaron verbalmente La Voz Argentina - Telefe

Después de que Mau y Ricky decidieran salvar a Esperanza, Ricardo Montaner se robó a Jessica y sorprendió a todos.

“Creo que si yo estoy en esta silla esta noche, que Argentina me dio el honor por segunda vez, es porque alguien alguna vez me dio una segunda oportunidad. ¿Cómo no lo voy a hacer yo?”, explicó el jurado sobre su decisión.

Su hijo Ricky Montaner “chicaneó” a Jessica, recordó el llanto previo y le dijo: “Ahora estás con una sonrisa”.

Con un pícaro gesto a la cámara, Ricardo Montaner cerró el duelo: “Encuéntrate con tu amiga para que conversen”.

Enojo en las redes contra Ricardo Montaner

La decisión de Ricardo Montaner generó polémica entre los fanáticos de “La Voz Argentina”, ya que recordaron que evitó salvar a Lucas Oviedo, quien el día anterior se había enfrentado a Francisco Benítez, uno de los más queridos en el talent show.

Indignación contra Ricardo Montaner por salvar a Jessica y no a Lucas - Twitter

En esa ocasión, Soledad Pastorutti solamente podía salvar a uno de los participantes. Pese a los innumerables elogios que dio el resto de los jurados al bombero, ninguno apretó el botón.

Recordando el antecedente, el público se despachó contra Montaner.

“Hubo muchos participantes que se merecían que los roben, pero no, Montaner elige a Jessica que lo único que hizo fue culpar a su compañera cuando ella tampoco lo hizo bien”, dijo uno de los usuarios en Twitter. Hubo varias reacciones similares, que convirtieron en trending topic al padre de Mau y Ricky.

