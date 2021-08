“Enojaron a todo el país”: duras acusaciones al jurado de La Voz Argentina por eliminar a Lucas

La batalla de Francisco Benítez y Lucas Oviedo en “La Voz Argentina” (Telefe), ambos del equipo de Soledad Pastorutti, generó polémica en las redes sociales. Si bien la jurado estaba obligada a elegir a uno solo -el ganador fue Francisco-, ninguno de sus compañeros robó al perdedor pese a los elogios recibidos y la emoción que provocó.

Francisco y Lucas cantaron el tema “Sin principio ni final” de Abel Pintos. Cada uno con su estilo: el joven cordobés que padece tartamudez lució su dulzura y ángel, mientras que el bombero de Reta mostró una fuerza y un juego de tonos en armonía difícil de repetir.

La Sole, quien podía solamente salvar a uno de los participantes, se inclinó por Francisco. “Sabía que iba a sufrir mucho el día de hoy. Los dos son gente que se ama a la vista, nada más. Como que dan ganas de abrazarlos a los dos. Gente sencilla, de trabajo, del interior del país... Esas cosas que a mí me movilizan mucho porque me veo muy representada”, comentó la cantante.

“Me dan mucho orgullo y me dio mucho placer lo que hicieron. Ojalá se queden los dos en ‘La Voz Argentina’. Te pido perdón, Lucas, pero Francisco me puede”, anunció La Sole.

Mientras tanto, los televidentes del programa esperaban que alguno de los otros jurados presionara el botón para que Lucas Oviedo accediera a una segunda oportunidad, tal como ha pasado en emisiones previas. Incluso, Lali Espósito, Mau y Ricky y Ricardo Montaner habían dejado grandes elogios a Lucas. Sin embargo, se quedaron quietos en sus sillas.

En las redes sociales, los usuarios mostraron su disconformidad y enojo con los coaches de “La Voz Argentina”, ya que entendieron que habían eliminado a una gran promesa para la música y posible finalista del talent show.

“No puedo creer que nadie se haya robado a Lucas”, “Enojaron a todo el país al dejarlo ir”, “El único error lo tuvieron los otros tres jurados que no robaron a Lucas” fueron algunos de los comentarios de la presentación.

En Twitter, además, Lucas se convirtió en trending topic por su eliminación. ¿Habrá chance de un repechaje?

El “sincericidio” de Ricky Montaner con Francisco Benítez

El mayor de los hermanos Montaner se mostró conmovido con la performance de Francisco y Lucas, al momento de resaltar el indiscutido talento de ambos. Hasta puso en duda su propio lugar en el jurado.

“De verdad, espectacular. Lucas, siento que lo hiciste espectacular, pero una cosa te jugó en contra y es estar al lado de él (por Francisco) y estar al lado de él es jodido para cualquiera porque tiene una cosa que es imposible no conmoverse al escucharlo”, fue la devolución de Ricky Montaner.

“Me da hasta vergüenza estar sentado aquí. Respeto a ambos. Pero qué belleza de momento”, agregó el reggaetonero.