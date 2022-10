Florencia Peña no paró de saltar en microbikini para Instagram y las fotos levantaron temperatura

Florencia Peña bromeó con la terminación del fin de semana largo en un posteo de Instagram, en donde se lució sobre un saltarín en microbikini color crema de frente y de espaldas.

La actriz realizó un posteo en su cuenta de Instagram llamada @flor_de_p, donde posee más de 6 millones de seguidores, en el que buscaba promocionar su cuenta de DivasPlay.

En dicha plataforma, Peña comparte su contenido más subido de tono y las personas que se suscriben, pueden ver imágenes inéditas sobre ella.

La conductora fue de las primeras en inaugurar su perfil en DivasPlay.

La actriz fue la primera en arriesgarse a tener su perfil erótico y en Instagram, comparte adelantos de lo que produce. Es una app en la que poco a poco se van sumando diferentes personalidades.

La conductora de “La Puta Ama” encontró esta nueva salida laboral y luego, muchas famosas le copiaron, como Silvina Luna, Silvina Escudero, Adabel Guerrero, Cinthia Fernández, entre otras.

En esta ocasión, la actriz y comediante utilizó su perfil de Instagram para bromear. “Te dicen que arrancó el finde largo // te dicen que terminó el finde largo. ¡Buen comienzo de semana!”, dijo.

Florencia Peña se llevó todos los likes

Sumado a ese mensaje, compartió dos fotos: una de felicidad, de espaldas a la cámara, en referencia a que empezó el “finde largo”, y una de tristeza, de frente, haciendo alusión a que terminó.

En ambas postales, Flor Peña posó con una microbikini color crema que destacó sus curvas delineadas una vez más.

La cara de "terminó el finde largo"

El accidentado pedido de casamiento que le hicieron a Florencia Peña

La actriz relató el episodio romántico de su pareja, Ramiro Ponce de León, que estuvo cargado de accidentes y de situaciones graciosas.

En un diálogo con revista Gente, Florencia expresó: “Fue muy gracioso aunque me dio mucha ternura porque él no sabe hacer esas cosas: valoro enormemente el esfuerzo que hizo para ser romántico”.

Florencia Peña y su pareja, Ramiro Ponce de León, anunciaron que se casan este año.

Luego, dijo: “Cumplíamos 9 años de estar juntos. Me llevó a un hotel divino de Puerto Madero, me compró un anillo -que lo tuve que achicar porque había usado de modelo uno del dedo gordo”.

“Y ahí me hizo la propuesta. Fue muy divertido y muy fiel a lo que somos nosotros. Me reía porque primero me dio una nota en la que me pedía casamiento, pero yo no entendía la letra”, explicó.

Florencia Peña se casa con Ramiro Ponce de León.

Para darle más contexto, agregó: “¡Me esforzaba, pero no terminaba de comprender lo que había escrito! Nos empezamos a reír... ¡Imaginate!”.

A pesar de las dificultades, la blonda confesó: “Nos gusta mucho estar juntos así que estamos disfrutando mucho de los preparativos de la boda”.