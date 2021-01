Federico Bal habló de la salud de Carmen Barbieri y dejó un fuerte mensaje en Twitter

Esta semana la noticia del contagio de Carmen Barbieri de Covid 19 sorprendió a muchos por lo veloz del deterioro de su salud que obligó a la inmediata internación en la Clínica Zavala y a la asistencia respiratoria.

Con una neumonía producto de la infección, la capocómica se contagió luego de una reunión con la producción de “MasterChef Celebrity” (Telefé) ciclo del que formará parte en 2021.

A través de Twitter, Federico Bal compartió con sus seguidores un fuerte mensaje anclado a su comportamiento en medio de la pandemia y en las últimas semanas acusado de asistir y organizar encuentros masivos.

“Y ahora van a empezar a decirme ‘vos, que hiciste fiestas, que no te cuidas’. Terminó contagiándose mi vieja, que no para de cuidarse, laburar, y hacer todo bien”, comenzó diciendo el actor. Luego agregó: “Estoy preocupado por ella, aunque evoluciona favorablemente. Cuídense, realmente es muy triste no poder estar a su lado”, cerró Fede golpeado por los últimos años vividos en donde tuvieron que enfrentar graves problemas de salud y hasta la muerte de su padre Santiago Bal.