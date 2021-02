Fede Bal reveló que Carmen Barbieri está evolucionando

El coronavirus sigue golpeando al mundo del espectáculo y quien preocupa en este momento es la salud Carmen Barbieri, quien quedó en coma farmacológico. Pero Fede Bal trajo tranquilidad al confiar que su mamá “está mucho mejor”.

El martes por la noche el actor y participante de la primera edición de “Masterchef celebrity” en diálogo con Marcelo Polino en un vivo de Instagram y allí reveló la evolución de su madre, además de su nueva participación en el reality gastronómico.

Federico llegó lejos en la competencia de Telefé y en la charla anunció que será el Host digital de la nueva temporada, es decir que ocupará el rol de Florencia Vigna.

Y como no podía ser de otro modo, el estado de salud de Barbieri fue el tema más esperado por todos los usuarios conectados al Live. “Quiero agradecer a todos, el amor que nos llega es muy grande”, empezó a decir el artista.

“Mamá está bien”, soltó e hizo un repaso desde que Carmen contrajo el virus, el 15 de enero. “Como presentó un cuadro en el que los medicamentos no estaban haciendo mucho efecto, se la puso en un coma farmacológico. Y cada día son mejores noticias”, dijo feliz.

“Esta enfermedad es muy difícil porque no te dejan estar con tus seres queridos y eso es lo que más me duele, no poder estar cerca de mi mamá ni darle un abrazo”, manifestó dolido en la transmisión.

E indicó: “El ala está clausurada para el público, no pueden entrar ni los parientes y tenés que entender que están tomando las medidas necesarias para que nadie se contagie ni el virus se siga esparciendo”.

Agradecido por el cariño de la gente, Bal destacó: “A mi familia siempre le llegó mucho amor del otro lado”.