Flavio Mendoza pidió perdón a Dionisio por estar ausente debido a su internación

Flavio Mendoza se encuentra internado debido al coronavirus y esto ha provocado estar separado de su pequeño hijo Dionisio. En los últimos días, el artista escribió para el pequeño un mensaje muy sentido donde le pide perdón por estar tantos días ausente.

Flavio Mendoza y Dionisio

“Hijo mío te pido perdón x no poder estar cuidándote, sos tan chiquito y no sabes x que papá no está ahí con vos”, comienza el mensaje de Mendoza. Palabras que despertaron la emoción y apoyo de los seguidores como “me duermo mirando videos tuyos x que es lo que me reconforta, ver tu sonrisa”.

Los seguidores de Instagram del artista publicaron palabras de aliento y se identificaron también “Solo los q tenemos hijos entendemos lo duro q es estar lejos de ellos…”, comentó Kari, una usuaria de la red social.

Así, entre los casi 100 mil me gusta y los mensajes de apoyo, todos sus seguidores no quisieron dejar de pasar la oportunidad de mandarle fuerza y deseos de una pronta recuperación.

Flavio y su internación

Flavio Mendoza debió ser internado después de presentar síntomas severos de Covid-19. Cuando se sometió al hisopado, el resultado del coreógrafo dio negativo, pero al poco tiempo presentó dificultades para respirar, tos y mareo. Para prevenir cualquier propagación, se lo internó en el Sanatorio Los Arcos de Palermo.