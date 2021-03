Al fin pudo conocerse la pileta de la discordia de Fede Bal en donde se hizo la fiesta del audio con El Polaco

La famosa fiesta a finales del 2020 que armaron Fede Bal y El Polaco, ha sido uno de los desencadenantes de una crisis que recién parece haber terminado ahora. Desde esa fecha que el cantante y su mujer, Barby Silenzi, habían estado en un constante ida y vuelta a causa de lo que pudo haber pasado o no dentro de la polémica juntada.

Un audio lo delataba a él y su colega de MasterChef Celebrity. “Yo no sé cómo estás con Barby (Silenzi)... Nada, acá todas las personas que entran, saben que no pueden sacar una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias. No vamos a tener ningún problema con Telefe”, se escuchaba decir en el audio que se hizo viral.

“Vos relajá en eso. Mi casa es un bunker. Ay, Polaco, está anunciado lluvia, pero nos chupa un h…, vamos a estar todos del or…, bailando, chupando y haciendo cositas”, decía también el hijo de Carmen Barbieri , terminando con un “¿Vos sabés las mujeres que vienen, Polaco?”, lo que provocó un enojo enorme de la bailarina con El Polaco.

Pero ahora se ha conocido finalmente como es la que han llamado “la pileta de la discordia” donde se dio lugar la fiesta clandestina. Fue en Cortá por Lozano que el joven permitió un recorrido por su casa y la famosa piscina.

La famosa pileta hirviendo de los audios.

Excusándose cuando la conductora trajo el tema a colación, el actor dijo: “Fue muy libidinoso (ese audio) ¿por qué? ¡quedé tan mal!”. “Está impecable la pileta. ¿No quedó nada en el filtro? Pobre el piletero que debe decir ‘acá joden y joden y yo trabajo’”, le hizo notar Vero Lozano. “Tampoco fue… La gente debe pensar cualquier cosa”, dijo Bal.

La reacción de Barby Silenzi frente a nueva fiesta en la pileta

En el mismo día, El Polaco quedó entre la espada y la pared cuando José María Listorti e hizo una consulta, pero frente a su novia. Estando en móvil con Hay que ver, el conductor no solo recordó el escándalo sino que lo puso en aprietos cuando le consultó: “Pensemos cosas lindas. Como que Fede te invita a una fiesta con la pileta caliente, ¿vas o no vas? Qué hacés”.

Al principio músico bromeó: “Con el agua hervida, sino no me gusta a mí…”. Pero al ver la cara de Barby, cambió su respuesta, para evadir delatarse además: “No me acuerdo, ni tampoco me gusta imaginarme cosas que no van a pasar”. Incluso cuando le insistieron, recurrió al humor diciendo: “Se corta el móvil. ¿Es la sombra? ¿Es el sol?”.

“Tenés que decir que no irías. Tenés que decir que irías con Barby”, le gritaban los panelistas como salvavidas. Pero, político y correcto, el músico logró consensuar para terminar tema: “No, no voy. Me queda en casa practicando baile y stand up a morir. Ya está”.