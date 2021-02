Estafa, maltrato animal y violencia psicológica: la fuerte denuncia de Mar Tarrés contra su ex pareja

Estos días se conoció la noticia de que la mediática Mar Tarrés denunció a su ex novio, Fernando Morachi, por estafarla en una importante suma de dinero que nunca le devolvió.

A través de su cuenta de Instagram la rubia dio detalles de lo sucedido con el hombre al punto que el denunciado debió cerrar sus cuentas en las redes sociales por el relato de Mar sobre maltratos a ella y a sus mascotas.

Invitada al programa “Todas las tardes” (El Nueve), Tarrés recordó que al inicio de la relación ella pensó que había encontrado al amor de su vida: “Para él fue muy novedoso tener una novia gorda y por eso todos sus insultos y su falta de respeto fue para con mi cuerpo. Se le iba escapando y él me lo decía y cuando yo me ponía mal me decía que era una broma”, aseguró a través de una videollamada desde Córdoba.

Luego Mar se refirió al momento que decidió denunciarlo y expone a Morachi por los maltratos recibidos: “Decidí hablar después de 10 meses, con mucho miedo, con muchas amenazas porque dije ‘por qué tener que guardarme esto cuando fui estafada’. Me cagó los ahorros de toda mi vida. Hubo mucho maltrato psicológico con ayuda de mi tío, que es policía, y con toda mi familia de testigo. Él le dice a la gente que se fue porque quiso, pero no es así”, comentó.

“Otra cosa que me dolió mucho, y esto es típico del lobo que se viste de cordero, es que me dijo que amaba a los animales y después lo tuve que terminar echando porque pateaba a mis perros. Les tiraba chorros de soda, les gritaba todo el tiempo y los empujaba de la cama pateándolos. Mis cuatro perros son como mis hijitos y duermen conmigo en una cama súper grande porque quiero que estén cómodos. Son perritos chiquitos y los pateaba dormidos desde una cama que era re alta”, finalizó Tarrés.