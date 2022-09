Mar Tarres posó con un camisolín de gasa y causó furor por lo diosa que luce

Mar Tarres está alejada de los medios y se encuentra 100% enfocada en las redes sociales donde comparte contenido de todo tipo y se muestra promocionando su línea de ropa.

En los últimos días sorprendió al realizar un particular posteo en el que anuncia su incursión al mundo de las plataformas para adultos como OnlyFans. Eligió dos fotografías picantes y enloqueció a todos.

Pero eso no fue todo, la también humorista y empresaria de Córdoba modelo los body que diseña y causó furor entre sus seguidores.

Tarres se ve súper sensual con transparencias y encajes y tentó a sus fans a usarlos para una cita romántica o debajo de cualquier prenda ya que le dan el toque de elegancia perfecto a cualquier outfit.

Mar Tarres sabe cómo coquetear y convencer a todas las personas que, sin importar el talle de la prenda, se puede ser sensual y disfrutar de modelos que sean tendencia.

Mar Tarres marca tendencia en el mundo de la moda con sus propios diseños de prendas

Mar Tarres marca tendencia en el mundo de la moda con sus propios diseños de prendas

Mar Tarres anunció su llegada a Onlyfans

Para hacerlo, Mar compartió una publicación con dos fotografías muy picantes. “Foto 1 o 2? Practicando para el only fans ah re”, colocó Tarres en su descripción pidiendo consejos a sus más de un millón de seguidores.

Por la forma de expresar esta frase, se puede interpretar que sus dichos eran en forma sarcástico, de manera que su presencia en estas plataformas todavía es una incógnita.

Mar Tarres posó desde la cama y con poca ropa

En una de las imágenes de Instagram se pueden observar a Mar reposando en una cama tapada solo con una almohada, mientras que en la otra la pose es parecida pero deja entrever un sugerente escote que sus fans celebraron.

Mar Tarres posó desde la cama y con poca ropa

Mar Tarrés suele bebotear en Instagram

Mar Tarrés suele enamorar en sus redes sociales con jugados looks o compartiendo algunos tips de belleza sobre el cuidado del cabello y también aprovecha para bebotear en ropa interior frente a cámara.

“Así me salgo de bañar todas las mañanas. Bueno, todas las mañanas no me baño”, contó la ex participante de La Academia en un video publicado en sus redes sociales, donde se la puede ver con un típico conjunto de Calvin Klein.

“Me cuesta mucho desenredarme el pelo, la forma correcta es de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo. Con mucha paciencia, separate mechón por mechón. Ahí me quedó divino, desenredado en menos de 5 minutos”, aconsejó a sus seguidoras.

"Beboteo, beboteo, me creo mil, diosa, suprema, empoderada, qué linda”, expresó Mar en su video.

Fue entonces que la influencer tomó su secador de pelo para continuar con su rutina y desplegó su beboteo al máximo: “Después le doy duro al secador de pelo porque tengo el alisado. Beboteo, beboteo, me creo mil, diosa, suprema, empoderada, qué linda”.

Mar Tarres marca tendencia en el mundo de la moda con sus propios diseños de prendas