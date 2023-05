Mar Tarres intentó escrachar a Pampita y la modelo la expuso frente a todos en las redes

Mar Tarres se puso al hombro una campaña para crear un hospital público veterinario y a través de sus redes pide firmas para poder presentar la propuesta. La influencer aprovechó su exposición y contactó a algunos famosos para pedirles apoyo, entre ellos a Pampita, y como la modelo se negó a firmar la escrachó en redes.

La influencer publicó en su Instagram el chat privado con Pampita y apuntó duro contra ella. Debajo del video de Mar, muchos usuarios criticaron su accionar y se pusieron de lado de la conductora, quien no dudó en salir a aclarar, pero a las pocas horas Tarres borró todo.

“Caro, podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya”, ante lo cual Pampita respondió de forma concisa: “Hola, Mar. No puedo. ¡Beso!”.

Mar Tarres intentó escrachar a Pampita.

“Es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los a gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos dependen de nosotros, no sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle”, arrrancó el posteo de Mar Tarres.

“Hoy no solo Pampita me dijo que no, y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no está de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden, ¿pero qué contrato puede ser más fuerte que verlos sufrir?”, escribió respecto a la modelo y a otros famosos que se habrían negado a firmar.

Mar Tarrés.

“¡Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía! Porque si yo vería un niño en la calle sufriendo, no dudaría en ayudarlo. ¡Somos la peor especie!”, cerró.

La respuesta de Pampita en la que apuntó directo contra Mar Tarres por exponerla en redes

La respuesta de Pampita no tardó en llegar, ya que afrontó la situación y comentó de forma pública, visiblemente molesta con el accionar de Mar Tarres. “¡Sos una busca fama! ¡Si no, no se entiende! ¡Te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota! ¡Que seguro te sale bien!”, arrancó Carolina Adohain.

“Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien! Yo me llevo una sorpresa”. La influencer respondió súper picante, antes de borrar todo por la polémica que se generó: “Ah y cuando andabas con Pico llevaban el perrito a todos lados por los canjes. Claro, como esta firma no te daba plata, no podías ayudar”.