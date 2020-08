Enrique Pinti y su frágil salud en medio de la cuarentena

En medio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus y, a punto de estrenar su espectáculo vía streaming, Enrique Pinti se habló de sus días desde el aislamiento y se refirió a la enfermedad que padece desde hace muchos años.

Junto a Marcelo Polino, el actor ya tiene todo listo para “Pinti y Polino al hueso” y en una entrevista con “Esto no es Hollywood” (Radio Del Plata) el actor comentó: “Yo tengo un colchoncito de plata ahorrado, pese a que he sido un mal administrador, puedo aguantar cuatro o cinco meses sin trabajar. Pero nueve meses no. Tampoco es cuestión de llegar al final de la pandemia, que no sabemos cuándo va a ser, y estar en cero en el banco a mis 80 años. Tengo muchos remedios y médicos que vienen a casa para atenderme, porque no quiero salir, y todo eso cuesta”, comenzó diciendo Enrique.

Luego agregó: “Lo que me pasó con la diabetes este último año es que se me hincharon mucho las piernas. Es un problema de circulación, pero no hay ningún problema de trombosis porque me hice hacer análisis, pero me resulta difícil levantarme o caminar, aunque camino pero medio torpe”, detalló Pinti.

“Para no caerme en la ducha, lunes, miércoles y viernes tengo a una persona que atendió a mi hermano, que es masajista, y que lo volví a llamar para que me ayude a bañarme, y hacer toda una serie de cosas”, continuó el artista.

En medio de la cuarentena el actor sigue trabajando

“Perdí toda la vergüenza, porque parece que fuera humillante, pero no. Jorge me hace los masajes y me baña tranquilamente, y a mí no se me cae ningún anillo. Lo único que me quedó bien es la cabeza, el cuerpo fue”, dijo risueño el actor.

Actualmente Pinti vive con el ahijado de su mamá que tiene 7 años menos que él: “Es el que hace todas las cosas, y una señora con permiso también. El departamento es grande”, finalizó.