Enfurecido y sin filtro, José María Listorti mandó a Los Nocheros “a vivir a una isla”

En medio de una campaña masiva de vacunación lanzada por el Gobierno nacional a fin de evitar más muertes por el Covid 19, José María Listorti se mostró ofuscado luego de conocer la decisión de la agrupación Los Nocheros con respecto a la inoculación.

Hace algunas semanas Kike Teruel declaró ante un medio cordobés que ninguno de los músicos se vacunaría contra el Covid-19 por la falta de confianza y la existencia de terapias alternativas.

Estos dichos llegaron a oídos de José María Listorti quien, en medio de una entrevista virtual de Mitre Live con Juan Etchegoyen manifestó: “No puedo entender cómo hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible”, comentó el conductor.

Luego agregó: ”El otro día los escuchaba a Los Nocheros, a quienes amo y me parecen brillantes como músicos. Dar el mensaje de que no se van a vacunar porque ‘están sanos’ me parece un acto egoísta”, exclamó y sumó: “No es así. Estamos en la inmunidad de rebaño y si no váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos. Es el ABC de la vacuna. Pasó lo mismo con la vacuna contra el polio, y es una cuestión de emergencia”.

Frente a varias personas que no ven en las vacunas la salida a la pandemia Listorti dijo: “Ningún científico y ningún gobierno te va a dar una vacuna que te haga mal. Es más probable que te mueras por la enfermedad que por la vacuna. A lo sumo la vacuna no te hará nada, eso es lo peor que te puede pasar... No te va a cambiar el ADN ni a imantar la cuchara. No te vas a morir por vacunarte, te vas a morir por contraer Covid a lo mejor. No entiendo a la gente que está en contra de las vacunas”.

Recordando su contagio y posterior internación, José María recordó: “Estuve internado una semana, por suerte no de gravedad. No me podían bajar la fiebre por un día entero. Tuve principio de neumonía en uno de los pulmones, pero no estuve grave. Comparado con gente que ha muerto o ha estado en terapia intensiva o intubada no me puedo quejar”, cerró.