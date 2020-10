José María Listorti fue internado por complicaciones en su salud luego de contagiarse de coronavirus

Hace una semana José María Listorti usó sus redes sociales para contar a sus miles de fanáticos que estaba contagiado de coronavirus y aislado en una habitación en su casa apartado de su familia.

El conductor de “Hay que ver” (El Nueve) relató con frecuencia cómo se sentía agradeciendo los mensajes de apoyo y cariño de conocidos y seguidores de sus redes sociales.

Finalmente este domingo Listorti tuvo picos de fiebre por lo que su médico personal le recomendó un estudio en Los Arcos. Luego del examen se determinó que el amigo de Marcelo Tinelli padecía de una pulmonía provocada por el COVID por lo que decidieron dejarlo internado.

“Estoy internado, el sábado a la noche tuve un poquito de fiebre 38.3 y el domingo a la mañana seguí con fiebre. Mi doctor me dijo ‘no, acá algo pasa’”, reveló Listorti a través de una filmación que compartió en su cuenta de Instagram.

Luego agregó: “Me hicieron una tomografía y exámenes de sangre y dio que tengo neumonía provocada por el Covid. Pero estoy bien, no me agito ahora me bajó la fiebre. Cuidense, no subestimemos más a la enfermedad, no pensemos que no nos va a tocar”, finalizó visiblemente cansado.