En una charla con Dalma Maradona, Diego Boneta comparó a Maradona con Luis Miguel: “Hay bastantes similitudes...”

Dalma Maradona debutó hace unos meses como co-conductora de un programa de radio por la Metro 95.1 y la rompe con Un día perfecto. La hija de Diego Maradona recibió un desafío de parte de sus compañeros de trabajo y logró cumplir con el cometido: entrevistar a Diego Boneta, el actor que protagoniza a Luis Miguel en la serie de Netflix.

Dalma Maradona estalló en las redes tras un rumor que dice que estaría embarazada: “Enigmático pedorro”

La actriz logró la comunicación con el artista y se mostró fanática de la serie que tiene a todos atrapados. “Diego Boneta, ¿sos vos?”, preguntó Dalma. “Claro que sí”, respondió el actor y dijo: “Supe lo del desafío, muchos pajaritos me comentaron que querías platicar conmigo y aquí estoy”. Fue en ese momento que la hija del 10 y sus compañeros estallaron de felicidad y aprovecharon cada segundo de la charla con Boneta.

“Argentina tiene un lugar tan especial en mi corazón por todo el cariño y el apoyo que le han dado a esta serie”, expresó Boneta. Y confesó una charla que tuvo con César Bordón (el actor argentino que en la serie interpreta a Hugo López, manager histórico del cantante) en la que compararon a Luis Miguel con Diego Maradona.

Diego Boneta y César Bordón en la serie. Gentileza Instagram

“Yo no conocí a tu papá, Dalma, y no hay nadie o pocas personas que lo conozcan tan bien como tu, y sí se me hace que hay bastantes similitudes entre Diego y Luis Miguel. Esto lo hablábamos mucho con César Bordón”, comentó Boneta. A lo que la hija de Maradona respondió: ”Sí, la locura que generaban, un poco”.

Diego Boneta en diálogo con Dalma Maradona. Gentileza Instagram

Además, contó que él no viene de una familia de la farándula o de artistas, por lo que de a poco se fue acostumbrando a la fama: “Mis padres son ingenieros y tengo la gran fortuna de seguir muy cercano a ellos. Desde que empecé a los 11 años, mi mamá me lo bajaba a chanclazos. Siento un aprecio enorme por este momento”.

Y cerró: “Llevo varios años en esto y sé que es una carrera en la que no te puede ir bien y que no te pidan fotos. Eso no existe, entonces es algo que he aceptado”, dijo.