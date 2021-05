Dalma Maradona estalló en las redes tras un rumor que dice que estaría embarazada: “Enigmático pedorro”

En medio de la disputa por la herencia de Diego Armando Maradona y con los primeros resultados de la investigación por la muerte del ex futbolista en noviembre del 2020, ahora Dalma Maradona se indignó en las redes sociales por un rumor que la tiene como protagonista.

Al parecer en algunos medios se filtró la información que dio Marcela Tauro al afirmar: “¡Atención! Me están confirmando cuál de las hijas de Maradona estaría embarazada... Viste que hay un tiempo para confirmar”, dijo la ex Intrusos en América.

Indignada con la situación y las consultas de sus seguidores, Dalma usó su cuenta de Twitter y comenzó diciendo: “Solo aclaro que ni mi hermana ni yo estamos embarazadas. ¡Para terminar con un enigmático pedorro que lo único que hace es exponernos a nosotras como mujeres con temas personales! Ni esperar tiempo prudencial, ¡ni NADA! ¡Es no, y punto!”, expresó y luego agregó: “¿¿INVENTAR EMBARAZOS NO ATRASA?? ¿Que una mujer tenga que desmentir o aclarar algo tan personal NO ATRASA? Otra violencia que los varones no entenderían nunca... Pero esta vez el rumor lo inventó una mujer...¡Ya me lo hicieron mil veces y no tengo ganas de bancármelo!”, finalizó contundente.