En primer plano, Wanda Nara presumió su delantera que casi se escapaba y por el espejo se vio su retaguardia

Instalada en el país por trabajo, Wanda Nara no para de ganarse los corazones de todos. Tanto a través de la pantalla, con su conducción de MasterChef, como en redes sociales con sus atrevidas publicaciones.

Wanda Nara vive tiempos de paz en su vida personal y profesional, entre su reconciliación con el futbolista Mauro Icardi y su destacado trabajo como conductora.

A su vez, muestra orgullosa sus exitosos negocios en Instagram, y a pesar de su apretada agenda, siempre se mantiene cercana con sus más de 16 millones de seguidores.

Lo más reciente en la red social de la camarita, es un osado posteo, en el que Wanda está posando con un body de color negro muy fogoso.

Sin embargo, si bien su belleza es destacable, lo que más llamó la atención de la publicación del pasado viernes fue la reflexión que Wanda Nara hizo en la descripción del posteo.

Wanda Nara enamoró a todos con su body escotado

“Me hiciste daño, pero tuve que aprender que sin dolor no había amor y sin amor no somos nada”, comenzó escribiendo Wanda junto a la postal.

“Porque nada va a cambiar un río de lágrimas que sola tuve que nadar. Quizás no eras para mí, aunque yo era feliz”, añadió la hermana de Zaira, mientras derrochaba sensualidad mirando a la cámara con el pelo recogido y maquillaje.

En pocas horas, el posteo de Wanda Nara superó los 433 mil likes y cosechó una gran cantidad de comentarios, entre el que se encuentra el de Mauro Icardi.

La respuesta de Mauro Icardi no tardó en llegar

No fueron pocos los seguidores de Wanda que interpretaron que las duras palabras de su posteo no estaban dirigidas a Mauro Icardi, a L-Gante, con quien en su momento se la vinculó. Otros internautas también creyeron que se trató de una indirecta para su ex Maxi López, pero la famosa decidió no dar indicios.

Lo cierto es que Mauro Icardi se hizo presente en la publicación de su esposa. El jugador del Galatasaray de Turquía reaccionó y le dejó un adorable mensaje: “¿Te pusiste romántica? Poeta, o ¿andas con extrañitis? ¡Cada día más linda!”.

De ese modo, todo parecería indicar que la pareja que son padres de Isabella y Francesca y que tantas idas y vueltas ha tenido en su relación, sigue unida.