“En 13 vidas más...:”: Evangelina Anderson posteó la primera foto con Demichelis celebrando su aniversario

El matrimonio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis es adorado por muchos, así lo demuestran sus fans con cada posteo que realizan ellos en sus redes sociales. En este caso, la rubia publicó la que fuera la primera foto junto al futbolista, en honor a su día de aniversario.

“Ésta es nuestra primera foto juntos. 13 años atrás, quien diría que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero”, así comenzó diciendo Evangelina sobre la foto donde se la ve junto a quien hoy es su esposo y que juntos han conformado una hermosa familia.

“Ese chico que ven en ésta foto, se convirtió no sólo en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos, él, quien mejor me mira, quien mejor me abraza... Te quiero por lo menos, en 13 vidas más... #aniversario ♥️”, completó la modelo.

Como era de esperar, más de 60 mil seguidores pusieron un like y miles acompañaron con saludos de felicitaciones a la pareja.