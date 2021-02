El gran gesto de Claudia Villafañe a los nuevos participantes de MasterChef Celebrity 2

Una emocionante primera noche en MasterChef Celebrity 2 se definió por la competencia entre dos equipos que ya posicionaron a ocho de los 16 participantes del programa. El equipo rojo (compuesto por Sol, Georgina, Dalmau y la Chepi) logró superar al azul (Aráoz, Fernando Carlos, Dalla Libera y Alex) en una competencia con menú de casamiento.

Entre corridas y detalles, los participantes no pararon en todo el programa. Pero fue tal vez la adrenalina del primer encuentro lo que los hizo olvidar que, lejos de la perfección, es la autenticidad lo que los llevara a la cima, por el gran premio de un millón doscientos mil pesos, además de capacitaciones profesionales en la cocina para los finalistas.

Poco antes, se habían presentado en el estudio algunos de los concursantes de la primera temporada. El acto era la entrega de delantales, pero aprovecharon para proporcionar algunos consejos.

Analía Franchín, por su parte, incitó a sus colegas a no quedarse en el camino: “El consejo que tengo es que no se relajen, porque acá ‘cocodrilo que duerme es cartera’”. Roberto Modavsky, vino con uno de los consejos más efectivos: “Lo más importante es manejar el nivel de frustración. Llegas pensando que sos un gran cocinero, porque tus amigos te dicen que los fideos te salen increíbles. Y descubrís que no, que sos un desastre”.

Mientras el Mono de Kapanga despertó risas por el estudio con su comentario: “Mucho consejo yo no puedo dar, a mí me echaron dos veces en tres meses”. Pero agregó: “Principalmente, no se corten, no se quemen y terminen el plato”.

El consejo de Claudia Villafañe

Pero el que muchos esperaban era el de la misma campeona de MasterChef. La Tata dijo inspiradora: “Lo que les puedo decir es que sean auténticos. Me considero una ama de casa y cocino como en casa. Aprendí un montón de cosas y ahora cocino diferente. Préstenle mucha atención a lo que les dicen”.

Un consejo para tomar por todas las letras, dicho por una ganadora.