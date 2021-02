El reencuentro amoroso de el Mono de Kapanga y Andrea Rincón en MasterChef Celebrity 2

MasterChef Celebrity dio ayer inicio a su segunda temporada en un emocionante programa que llegó a superar los 19 puntos de rating. En uno de los momentos culmines del reality culinario, algunos de los participantes de la primer temporada hicieron presencia para entregar los delantales a los 16 nuevo participantes y proporcionar algunos consejos útiles. Entre ellos estaban Analía Franchín, la campeona Claudia Villafañe, Roberto Moldavsky y el Mono de Kapanga.

Fue cuando le tocó al músico, que dijo desatando risas en todo el estudio: “Mucho consejo yo no puedo dar, a mí me echaron dos veces en tres meses”. Pero agregó: “Principalmente, no se corten, no se quemen y terminen el plato”.

En el momento de entregar los famosos delantales con el nombre encima, Santiago del Moro hizo posible un momento que, tal vez, muchos televidentes estaban esperando. “Vamos con el primer delantal para Andrea Rincón . Monito, por favor”, dijo el conductor. El músico se aproximo para entregar la prenda a quien fue su pareja.

“¿Algún consejo para Andrea, Mono?”, le preguntó Del Moro. “Cociná bien”, le dijo sin más palabras. “¿Cocino bien o no cocino bien?”, le dijo entonces cara a cara la actriz. “Sí, sí”, atinó a responder el Mono, algo nervioso. Santiago la terminó con: “¡Esa! Me gusta, me gustaba esa pareja”.

Un romance que no se dio

En el pasado, el Mono había contado la causa de que su romance con la actriz no se diera en un programa de Pampota Online. “Lo que pasa es que, cuando me dicen: ‘¿Por qué estás solo?’ Porque al amor hay que trabajarlo todos los días, hay que alimentarlo. Y yo, por mi actividad, doscientos días al año no estoy para compartir el amor con alguien”, explicó.

La pareja tuvo un breve romance.

Aunque luego confesó: “Con Andrea me pasó algo muy loco. Yo recién me había separado cuando la conocí a ella. Y fue un apoyo moral y psicológico el que me dio Andrea, que no me lo dio nadie”.

Si hya algo que ni los participantes ni los televidentes pueden negar, es que las chispas volaban por el estudio cuando ambos se miraban.