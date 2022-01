El Tucu López asegura que Sabrina Rojas le sacó “las fobias al compromiso y a la convivencia”

El Tucu López y Sabrina Rojas están en su mejor momento. Desde que blanquearon, se los ve felices y disfrutando del presente lleno de proyectos, entre ellos un programa juntos y el compartir con los hijos de la modelo mendocina.

Lo de ellos parece marchar a paso firme, ya que el locutor se animó por primera vez a hablar de compromiso con Sabrina Rojas. Incluso, admitió que se ve en un futuro con ella y teniendo más hijos juntos, teniendo en cuenta que ella ya tiene dos con su exmarido, Luciano Castro.

“No me niego a nada que me haga feliz”, fue la contundente frase que expresó el Tucu en una nota que dio en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

Y luego se sinceró sobre lo que despertó su pareja en él, algo que pensó que jamás le iba a ocurrir. “Sabrina me sacó las fobias al compromiso y a la convivencia”, dijo.

Sabrina Rojas y el Tucu López

Además, resaltó que en el día a día “Sabrina se lleva como puede con mis manías, ella es re Revista Living y yo soy súper relajado y desordenado. Pero hasta donde yo sabía era medio fóbico y el presente con ella me encuentra con otras sensaciones”.

Ambos trabajarán juntos en Emparejados, un magazine de América, un nuevo ciclo en la televisión y están emocionados con la idea. “Es una reunión de amigos para charlar sobre la tele. Es un resumen de la tele y un panel picante y variopinto”, explicó el Tucu López.

Sabrina Rojas y el Tucu López hablaron de su relación con Luciano Castro y Flor Vigna

Sabrina Rojas y el Tucu López visitaron el piso de Intrusos y explicaron que tanto su relación como la buena onda con Castro se dio de manera natural. “Es algo que en realidad yo ya lo viví con Lu y la mamá de su hijo, Luciano genera eso”, reveló Rojas.

“Nosotros nos separamos para ser felices”, dijo Sabrina en relación a la separación con Luciano Castro y la buena relación que mantienen hasta hoy.

“Creo que también sucede porque el vínculo de amor se terminó. Si hay alguien que queda enganchado o queda con resentimiento no hay forma por más voluntad que le pongas”, agregó más adelante.

Además, explicó que entre ella y su ex hay un amor genuino de familia y que se sumaron dos personas -en alusión a López y Vigna- que los entienden, que tienen la cabeza sana y que quieren sumar.

Para cerrar, reveló: “Yo vengo de estar en Mar del Plata bajo el mismo techo con Flor y Lu. Ella me cae súper bien y él, yo que lo conozco, está re enganchado”. Y para dejar en claro que no le incomoda ver a su ex así, remató: “Nosotros nos separamos para ser felices”.