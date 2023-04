El sorprendente mensaje del Tucu López luego de su separación con Sabrina Rojas: “Te pienso todos los días”

Luego de la polémica separación de Sabrina Rojas y el Tucu López, ella se encuentra de viaje con el fin de despejar su mente luego del caos en los medios de comunicación. Sin embargo, él se muestra devastado a través de sus redes sociales. En las últimas horas, el conductor compartió un video en que expresó cuando extraña a la modelo.

“Así de duro te ando pensando todos los días”, expresa el texto de uno de los videos que subió a su perfil de Instagram. El mismo pertenece a una cuenta de divertidos posteos virales, y se puede ver a un hombre cayendo por las escaleras e incluso golpeándose bruscamente contra una pared.

De esa manera, el Tucu dejó en claro lo difícil que es esta situación para él, que no solo implica la separación de Sabrina Rojas, tras tres años de noviazgo, sino sobre todo el escándalo mediático por una supuesta relación amorosa con Damaris Cané. Luego de darse a conocer ese episoio, la modelo decidió alejarse de él y expresó: “Me separé porque, a mis 42 años, no me banco ni el rumor”.

La actriz y el conductor estaban en pareja desde agosto del 2021, se conocieron en el espectáculo Sex, él era parte del elenco y ella fue a verlo con amigas, y desde entonces afianzaron su relación, compartieron vacaciones, actividades con los hijos de ella y también se mostraron junto a Luciano Castro y Flor Vigna, como una familia ensamblada por el bienestar de los niños.

Pasaron los días y Sabrina Rojas decidió irse de la Argentina por unos días. “Chau, me fui”, escribió desde Ezeiza. Luego de que llegó a un hermoso lugar paradisíaco, sorprendió a todos sus seguidores con una foto que hasta dejó sin palabras a su ex: tenía una pequeña bikini que hizo que sus tatuajes resaltaran.

Sin embargo, fue el propio Tucu López quien eligió romper el silencio y expresarse sobre lo sucedido. “Yo no me manejé bien. No tomé dimensión que podía malinterpretarse estar con un grupo tomando algo. Fue de ‘poco cuidado’. Eso desencadenó en el enojo de mi pareja y una crisis”, admitió el locutor.

Además, agregó que le gustaría tener una nueva oportunidad con ella e intentar recomponer la relación: “Esa es mi intención. Yo estoy enamorado. Sabrina es la mejor relación que tuve en mi vida. Además, Sabrina me abrió a su familia. Y fui muy feliz durante todo este tiempo”.