¿Poliamor en puerta? Sabrina Rojas y el Tucu López hablaron de su relación con Luciano Castro y Flor Vigna

El cuarteto de Sabrina Rojas, Luis “el Tucu” López, Luciano Castro y Flor Vigna siempre da algo de qué hablar.

Rojas y Flores arrancan este domingo de 20 a 21 en Emparejados, un magazine de América, por lo que dieron espacio a la conversación con el medio porteño.

Abiertos a responder curiosidades de su pareja y su vida privada, la dupla de Rojas y su actual compañero dieron una reciente entrevista en Intrusos donde conversaron libremente de su relación, el trabajo y hasta la posibilidad de un poliamor.

El entrevistador dio una introducción apenas comenzaba la nota mientras los actores se acomodaban en sus micrófonos. Fue entonces que lanzó que a muchos les sorprende la relación que mantienen con el ex de ella, y que muchos piensan que se pasan de modernos y que, quizá, estén practicando el poliamor.

“¡No! Sería divertido, pero no”, dijo Rojas. “Somos uniamor”, agregó López, y dijo con seguridad: “Si decidimos ir por el swingerismo, venimos acá y lo anunciamos”. “Y los invitamos”, sumó ella.

Bien arriba y con las cartas sobre la mesa, arrancó la charla de la pareja con los conductores y las panelistas del programa de América TV.

Después del corte, la pareja estaba lista para responder a todas las curiosidades que despierta su pareja y la dinámica con la que enfrentan una familia ensamblada.

“Chicos. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes de relación?”, fue lo primero que quiso saber Rodrigo Lussich. “Nueve años”, disparó él, muy serio. “No, pero parece”, destacó el periodista, y agregó que estaban tan “hot” al comienzo que el tiempo parece más. “Llevamos cinco meses”, contó López, esta vez en serio. En ese momento se dieron cuenta que en se momento cumplían un nuevo mes de amor.

Su relación con Vigna y Castro

Claro que ya es inevitable que los actores sean consultados por su relación con el ex y su actual. Y lejos de incomodarlos, lo cierto es que están muy abierto a hablar de ello y parece ser que todo está claro.

En primer lugar, Pallares les preguntó si imaginaban un ensamble tan pronto, y ambos respondieron que no. “Para nada, ni ensamble, ni enamorada, ni en pareja ni nada. Yo a nuestra relación le tenía cero fe. Dije ‘acá me divierto un rato y ya está’”, se sinceró Rojas, y coincidió con Paula Varela que le echó la culpa de eso a él. “Es que él mismo se hace muy mala fama”, aclaró la actriz.

Cuando hablaron de su relación con Castro y de que muchos piensan que puede resultar algo extraña, la actriz admitió que mientras ellos tengan las cosas claras todo irá bien.

Más adelante, explicaron que tanto su relación como la buena onda con Castro se dio de manera natural. “Es algo que en realidad yo ya lo viví con Lu y la mamá de su hijo, Luciano genera eso”, reveló Rojas.

“Nosotros nos separamos para ser felices”, dijo Sabrina en relación a la separación con Luciano Castro y la buena relación que mantienen hasta hoy.

“Creo que también sucede porque el vínculo de amor se terminó. Si hay alguien que queda enganchado o queda con resentimiento no hay forma por más voluntad que le pongas”, agregó más adelante.

Además, explicó que entre ella y su ex hay un amor genuino de familia y que se sumaron dos personas -en alusión a López y Vigna- que los entienden, que tienen la cabeza sana y que quieren sumar. Para cerrar, reveló: “Yo vengo de estar en Mar del Plata bajo el mismo techo con Flor y Lu. Ella me cae súper bien y él, yo que lo conozco, está re enganchado”. Y para dejar en claro que no le incomoda ver a su ex así, remató: “Nosotros nos separamos para ser felices”.