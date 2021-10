El Tucu López, enamoradísimo de Sabrina Rojas: “Quiero formar una familia con ella”

Cuando trascendió el romance entre Sabrina Rojas, ya separada de Luciano Castro, y el Tucu López, ex de Jimena Barón, muchos creyeron que se trataría de algo pasajero, un touch and go. Sin embargo, la pareja se muestra súper consolidada y el actor de Sex, enamoradísimo, aseguró que tiene ganas de formar una familia con ella.

“¡Me encantaría ser papá!”, exclamó el Tucu entrevistado por Para Ti. Aunque aclaró: “Es un paso súper power porque Sabri tiene dos hijos y yo ninguno. Me re imagino la familia ensamblada formada por Sabri, Esperanza, Fausto, Ranzio (el perro de los chicos), Elvis (el mío), unito y yo”. Consultado por la periodista Juliana Ferrini sobre quién sería “unito”, el actor detalló entre risas: “Sería nuestro bebé porque no aspiro a tener más de un hijo”.

De todas formas, se trataría de un deseo para cumplir para más adelante, dado que Sabrina y el Tucu no planean convivir todavía: “Creo que todo se dará cuando corresponda y convivir sí es un paso muy grande que antes deberíamos charlar mucho, analizar y estar los dos súper convencidos”.

En ese sentido, explicó: “No es una decisión que solo nos afectaría a nosotros, también cambiaría por completo la vida de Esperanza y Fausto. Por eso, creo que lo mejor es ir paso a paso y en total armonía, que es como viene creciendo y consolidándose nuestra relación. Yo siento que lo venimos manejando muy bien, por ahora, y todo fluye sin conflictos”.

La primera selfie que Sabrina compartió junto a su flamante novio.

De hecho, el locutor aún no conoce personalmente a los hijos de Rojas con Luciano Castro: “Esa decisión es solo de ella y yo la respeto 100 por ciento. Ya hablamos del tema, obvio, y me genera mucha ansiedad, expectativa y alegría dar ese paso y no me asusta para nada porque suelo tener muy buen vínculo con los chicos. Así que espero que, en este caso, no falle”.

Consultado sobre cómo se imagina la vida en diez años, el Tucu López concluyó: “Obviamente me imagino con Sabrina porque quiero que esta relación dure para siempre y formar una familia con ella”. ¡Qué romántico!