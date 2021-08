Sabrina Rojas rompió el silencio y blanqueó su romance con el Tucu López: “Voy a encenderme y disfrutar”

Tras su separación con Luciano Castro, una soltera Sabrina Rojas decidió romper el silencio y afrontar los rumores que sostienen que estaría manteniendo una relación amorosa junto al Tucu López.

A pesar de que habían negado que estaban en una relación, la actriz y el locutor fueron vistos compartiendo una salida con amigas y se mostraron muy cariñosos mientras que caminaban abrazados. “Es un morocho lindo. Lo que te puedo decir es que yo no tengo una relación amorosa con nadie y no camino de la mano con nadie”, había expresado la blonda en el programa de América “Santo Sábado”.

En declaraciones a la revista ¡Hola!, la actriz reconoció que está saliendo con el locutor.

Esta semana, la actriz brindó una nota para la revista ¡Hola! y detalló algunos aspectos de su vida privada y de esta relación: “Nos encontramos cuando se puede y la pasamos bien. No puedo decir más que eso. El tiempo dirá”, reveló Sabrina, dando a entender que el vínculo que mantiene con el locutor es casual.

“Me propuse priorizarme. No quiero quedarme con la culpa de lo que no fue, voy a encenderme y a disfrutar”, expresó Rojas, refiriéndose a su anterior vínculo con el actor Luciano Castro. Además, manteniéndose en esta posición, la mujer fue contundente sobre la posibilidad de oficializar su romance con el bailarín de “Sex”: “Me gusta estar en pareja, pero como lo hice toda mi vida, ahora creo que no podría volver a convivir con alguien”.

Por su parte, el locutor al ser abordado la semana pasada por las cámaras de “Intrusos”, se expresó respecto a los rumores y opinó de Rojas: Ella me parece divina. Me gusta mucho conocer a gente en general, vincularme con seres de bien, me parece que es algo que todos deberíamos hacer”.

“Con Sabrina tenemos mucha gente en común, coincidimos hace poco en un lugar en Palermo, pero solo coincidimos. No tenemos una relación. A raíz de esto hablamos con ella un poco y dijimos: ‘¡Qué loco lo que están diciendo!’. No mucho más que eso”, agregó el ex de Jimena Barón, quien todavía no confirmó dicha relación.