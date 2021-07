Sabrina Rojas y Luciano Castro viven su soltería y hasta plantearon condiciones para presentar nuevas parejas

Sabrina Rojas y Luciano Castro llevaban 12 años juntos, con dos hijos y varias crisis superadas, hasta este año, cuando anunciaron su separación definitiva. La pareja además parece haber pasado rápidamente de página (¿o acaso será despecho?), porque la modelo confesó que ambos están divirtiéndose y conociendo nuevas personas. Hablaba con Los Ángeles de la Mañana cuando dio algunos de los detalles con los que conviven ahora, entre ellos las propuestas que ha recibido desde que se separó y las condiciones que tienen para presentar novios a sus hijos.

Una de las principales condiciones que puso la modelo es que la nueva pareja que se quiera presentar tiene que ser alguien seguro. “No sé si hay un tiempo estipulado, pero sí fijate que te vaya a durar porque esto de cambiar figuritas para los chicos me parece que no va“, dijo segura, afirmando que para ella puede pasar al menos un año hasta volver a estar con alguien.

“Somos familia con Luciano. Y tenemos en claro que queremos que nuestros hijos sigan teniendo situaciones en familia. Porque la realidad es que nos separamos bien. No pasó nada para que alguno de los dos se sienta despechado o lastimado y eso ayuda”, explicó.

Incluso confesó que se ven “casi todos los días”, siguen compartiendo momentos familiares y concilian día a día la crianza de sus hijos. ”Hoy la prioridad es esa: que nuestros hijos nos sigan viendo bien a pesar de estar separados”. Y hasta dejó una ventanita por una reconciliación: “Con él no sé lo que puede pasar. No me animo a decir ‘no vuelvo nunca más’ ni tampoco a decir ‘sí, me voy a reconciliar’. Que fluya, paso a paso, y la vida dirá”.

Las ofertas que Sabrina y Luciano han recibido

Sin embargo, Rojas también se refirió a la posibilidad de que Castro ya tenga nueva pareja: “No creo que Luciano esté conociendo a alguien... debe estar conociendo a muchas. Es un chico hermoso, soltero y está haciendo uso de su libertad. ¡Y me parece muy bien que lo haga!”.

Sin embargo, resaltó que prefieren dejar al misterio las parejas pasajeras que tengan, en un intento de proteger su relación como familia, que todavía tienen: “No hablamos de eso. Él hace su vida, de la forma que quiera, y yo hago la mía. No se pregunta. Eso también hace que la amistad siga. Por ahora venimos así”. El vínculo sigue lleno de cariño, según dice, pero su actitud apunta a una más relajada y despreocupada por el tema.

“Prefiero pasarla bien ahora que estoy soltera. He tenido muchos novios, toda mi vida...”, dijo para luego agregar: “He estado poco soltera. No bajé aplicaciones (de citas), no me hace falta. Me escriben muchos hombres por Instagram, arde el teléfono y eso me levantó el ego”, contó riéndose, demostrando que por ahora no necesita ayuda para conseguir nuevos candidatos.

Hay muchos que no se comen el cuento de esta relación perfecta entre los ex y dio su opinión cuando daban nota en Intrusos. “¡Qué fuerte decir eso de tu exmarido! Me parece que a veces te querés hacer un poco la superada para pasarla bien”, dijo Karina Iavícoli cuando Rodrigo Lussich leía todo lo que había dicho Sabrina. Paula Varela coincidió: “Yo no creo que no duela. No es todo tan superado como lo pinta ella”.