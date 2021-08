Sabrina Rojas y el Tucu López a los besos en un boliche

A punto de cumplirse los tres meses de separación y cuando todo el mundo pensaba que Luciano Castro sería el primero en tener un romance, esta martes se supo que Sabrina Rojas ya se olvidó del actor y está muy cerca de otro hombre.

Así lo confirmó Andrea Taboada en “LAM” (El Trece) luego de un extenso enigmático en donde Ángel de Brito y sus compañeras arriesgaron todo por dar con los nombres de esta nueva pareja en el mundo del espectáculo.

Al comienzo del programa, la panelista comentó que Rojas y el Tucu López estuvieron juntos el viernes pasado en un boliche y fueron vistos a los besos, luego agregó: “Lo fue a ver a la obra hace un mes (Sex: Viví Tu Experiencia), ahí hubo un cruce y el viernes pasado hubo un chape fuerte entre el Tucu López y Sabrina Rojas en un boliche”, dijo segura de su información Taboada.

Si bien muchas de las angelitas aplaudieron la pareja, la más molesta fue Mariana Brey quien dijo que el conductor no tiene buenos antecedentes y no sería una buena elección de la mendocina.

“Ella me cae mil puntos y me parece que se merece alguien mejor. Él no me parece un buen candidato. Para divertirse sí pero ella se merece algo mejor, si es para un touch and go bienvenido sea. Digo esto porque tengo muchas referencias y no precisamente de Jimena Barón, no me hablan bien de él. Tengo miedo que la haga sufrir”, cerró malhumorada.