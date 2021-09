El Tucu López le hizo un romántico regalo a Sabrina Rojas por su vuelta al teatro con Luciano Castro

Sabrina Rojas volvió al teatro con la obra Desnudos, de la que también participa su ex y padre de sus hijos, Luciano Castro. Por motivo del reestreno, la modelo mendocina recibió un regalo especial de su flamante novio, el Tucu López, y compartió en sus historias lo feliz que se sentía con el apoyo de su nueva pareja.

Hace un tiempo atrás, Sabrina y Luciano hicieron pública su separación, que según ellos venía procesándose puertas adentro desde hacía bastante tiempo. Por eso al actor no le sorprendió que a poco de separarse, su ex haya encontrado el amor en los brazos de otro hombre, con quien parece tener una buena relación.

La modelo y el Tucu negaron su relación hasta que aparecieron las primeras fotos juntos, por lo que decidieron no ocultarlo más. Y, si bien insisten que entre ellos no existen los títulos, ambos ya suben historias juntos y no tienen problema en mostrarse en público.

Incluso, el locutor y presentador de televisión le envió un obsequio para estar presente en un día tan especial para Sabrina como la vuelta al escenario tras la pandemia. Le mandó un ramo de flores y le escribió: “Feliz estreno hermosa” al que le sumó la fecha de su regreso a las tablas.

La actriz se mostró feliz y agradecida con el gesto, por lo que compartió en sus historias de Instagram una foto del ramo y escribió “Sos todo lo que está bien” y sumó el tema “No te imaginas” de la banda No te va a gustar de fondo.

El regalo que el Tucu López le hizo a Sabrina Rojas.

Sabrina Rojas debutó este jueves en el teatro Metropolitan Sura de la calle Corrientes con el espectáculo Desnudos, uno de los éxitos teatrales de los últimos años en el que comparte cartel junto a Brenda Gandini, Mercedes Scápola, Gonzalo Heredia y su ex, Luciano Cáceres.