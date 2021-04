El secreto tras el famoso “Namaste” de Priyanka Chopra cuando fue elegida como Miss Mundo

Priyanka Chopra hoy es conocida no solo como la mujer de uno de los Jonas Brother, sino como una actriz que ha interpretado varios papeles, como en la serie Quantico, con la que alcanzó la fama en Hollywood. Pero mucho antes, la joven ya había conseguido que su nombre fuera reconocido por todo el mundo, cuando ganó el título de Miss Mundo en el 2000. De hecho, le entrego a su país de origen, la India, el honor de ser el primero en recibir el título en el nuevo milenio.

Aunque siempre recuerda con cariño esa época, lo cierto es que sufrió un accidente de moda en medio de la premiación final. A pesar de que fue esto mismo lo que provocó la famosa pose con la que se la recuerda en la historia del certamen.

Su vestido solo se sostenía con cinta autoadherigle.

Fue la primer Miss Mundo del nuevo milenio.

Pero la realidad es casi queda desnuda frente a millones de personas y televidentes. “En el año 2000 gané Miss Mundo, y literalmente tenía uno de los vestidos pegado a mi cuerpo”, comenzó a diciendo la ahora actriz en una entrevista de noviembre de 2020.

“Para cuando anunciaron que yo era la ganadora, sudaba tanto porque fue tan estresante, que se desprendió toda la cinta”, explicó sobre el momento. Entonces Priyanka encontró la solución volviéndose a una de las tradiciones de su país: “Todo el tiempo mientras caminaba mantuve mis manos como en posición de ‘namaste’, y la gente realmente lo interpretó así pero en realidad yo sostenía mi vestido que estaba apunto de caerse”.

La joven Priyanka de 18 años, se mantuvo en la misma pose casi toda la premiación.

Otros accidentes que ha sufrido Priyanka Chopra

Esa no fue la única vez que la mujer de Nick Jonas tuvo un incidente de moda. En el Met Gala del 2018 no midió lo ajustado de su corset y de suerte pudo probar bocado en casi toda la noche. “Mi segundo atuendo de la Met Gala fue este Ralph Lauren rojo sangre, hermoso atuendo con capucha dorada. Pero el corsé debajo de esa cosa, no podía respirar. Sentí que me remodeló las costillas. Fue tan difícil sentarse durante la cena y obviamente no pude comer demasiado durante esa noche”, contó luego en una entrevista.

El modelo que usó en 2018.

Pero ya prevenida por los eventos del pasado, Priyanka tomó una decisión para prevenir un nuevo accidente con su escote en los Grammy Awards del 2020. Para el mismo evento usó un vestido de Ralp & Russo, plateado y con un prominente escote que llegaba hasta su ombligo. Pero a pesar de lo que muchos pensaban, la actriz se preparó y el vestido fue modificado para añadir un trozo de tela casi invisible que mantenía unido su escote.

“Así que por mucho que la gente pueda pensar que sería difícil de manejar, encontraron este increíble tul del mismo color que mi tono de piel y de alguna manera mantuvieron el vestido unido con eso. Así que ni siquiera puedes verlo en las fotos, pero no había forma de que hubiera sucedido si no tuvieran eso. Era como una red”, explicó orgullosa de ganarle a las cámaras.