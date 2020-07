El marido de la periodista Fernanda Iglesias fue operado del cerebro

Aunque la pandemia y el coronavirus siguen siendo tema central, aún existen otros males que aquejan la salud pública como enfermedades o complicaciones posibles que pueden surgir en medio de la cotidianeidad. En esta oportunidad, el mal momento se lo llevó la periodista Fernanda Iglesias, dado que le operaron a su marido, el productor Pablo Nieto, de la cabeza.

Fernanda Iglesias y Pablo Nieto.

La periodista reveló en Pampita Online (Net TV) que en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio, su esposo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la cabeza, dado que presentaba recurrentes dolores de cabeza. “Me tomé un día en el trabajo para acompañarlo”, indicó al panel de Pampita, sumado a que a comienzos de la cuarentena murió su abuela a causa de un ACV, su hija presentó un cuadro de dolor de garganta y tos, síntomas compatibles con el Covid-19, aunque que los médicos decidieron no hacerle el hisopado porque no presentaba fiebre.

Fernanda Iglesias y su marido en el hospital. gentileza

Con una racha de malas, Iglesias explicó qué fue lo que empujó a su marido, quien también fue productor de AM, ciclo que conducía Verónica Lozano y Leo Montero, a realizarse una operación. “Le descubrieron una malformación arteriovenosa. Le dolía mucho la cabeza y se hizo una tomografía en plena cuarentena” y en esa misma línea sumó: “Tuvo el valor de decir ‘voy a ir al médico’, porque la gente no va. ¡Vayan al médico!”, en referencia a que hay mucha gente que no tiene la regularidad de hacerse chequeos, aunque, ahora en cuarentena con el COVID-19 circulando, mucho menos.