El look de Daniel Osvaldo en el programa de Jey Mammon generó una ola de críticas y memes

Si bien los números del rating lo ubicaron como el programa más visto de América en la jornada del lunes, el ciclo conducido por Jey Mammon fue tendencia en las redes sociales por su particular invitado.

En el primer día de la semana, Daniel Osvaldo visitó al carismático conductor para hablar de su vida, sus proyectos musicales y de su relación con Gianinna Maradona.

Las redes sociales no lo perdonaron

Desde el comienzo de la entrevista el ex futbolista se mostró nervioso y su modo de hablar llamó la atención a los tuiteros que no dudaron en decir: “¿Qué le pasa a la voz de Daniel Osvaldo? Está emocionado? tiene un cagazo bárbaro? O tomó algo”, expresó un usuario.

Daniel Osvaldo

Luego el invitado expresó su amor incondicional por Diego Maradona y su fanatismo fue tal que muchos se preguntaron si el ahora cantante estaba con la hija menor de Claudia Villafañe sólo por su padre: “Alguien más abraza la teoría de que Daniel Osvaldo en realidad está enamorado de Diego, no de Gianina?”.

Finalmente y a la hora de cantar, el líder de la banda “Barrio Viejo” abrió su “show” con una canción en homenaje al Diez que, como era de esperarse, los tuiteros destrozaron, no por la letra sino por la interpretación del ex de Jimena Barón que no tuvo su mejor noche en su regreso a la televisión argentina.