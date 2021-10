Daniel Osvaldo desmintió su separación de Gianinna Maradona y se lo dedicó a “Juanlu”

En medio de los rumores de una nueva separación, Daniel Osvaldo salió a desmentir estar distanciado de Gianinna Maradona con una picante foto y se la dedicó directamente a la periodista Juariu, quien sembró las dudas en las redes sociales.

“Gianinna empezó a subir historias con frases y ya sabemos que esto viene de la mano de secta o de separación”, lanzó la periodista. Una de las publicaciones decía: “Estoy aprendiendo a poner límites y me sale como el orto”. Juariu pensó que todo esto eran señales y siguió con su investigación.

“Y me dije ‘aquí huelo algo’, pero como no se siguen desde antes es difícil saber. Excelente. Pero lo curioso es que los amigos de él dejaron de seguirla y los amigos de ella, dejaron de seguirlo”, aseguró la expanelista de Bendita, y mostró sus pruebas de lo que decía.

“Otro dato a tener en cuenta es que Dani la seguía a la Claudia, le ponía ‘like’ en todas las fotos, en todas. Él es un ‘likeador’ serial. Este posteo de Claudia de hace dos días no tiene like y ya no se siguen”, explicó Juariu en sus historias de Instagram.

Sin embargo, el líder de Barrio Viejo lo desmintió. “Contala como quieras ‘Juanlu’”, escribió el exfutbolista en sus historia y sumó una fotografía junto a la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe, ambos muy sonrientes. Ella también compartió la historia y se sumó a las palabras de su pareja.

Daniel Osvaldo desmintió su separación de Gianinna Maradona.

El ex de Jimena Barón, con quien tuvo a su hijo Morrison, se cansó de que hablen de su relación con la empresaria y decidió ponerle fin fiel a su estilo, por lo que ironizó y hasta escribió mal el nombre de la instagramer, a quien le dicen la “espía de los famosos en redes”.

Y, como no podía ser de otra manera, Juariu compartió la foto de Daniel Osvaldo en sus historias y escribió: “Voy a tomarme el atrevimiento de pensar que me esta hablando a mí”.

Juariu compartió la historia de Daniel Osvaldo con Gianinna Maradona.

Luego de muchos idas y vueltas, Gianinna y Daniel confirmaron su romance tras la muerte de Diego Maradona. La mamá de Benjamín Agüero se apoyó en quien era su amigo hasta ese momento y terminó en una relación.