Explotó Gianinna Maradona al escuchar a la joven cubana que estuvo con Diego Maradona cuando era una adolescente

Luego de casi dos décadas, habló por primera vez Mavys Álvarez, la joven cubana que fue pareja de Diego Armando Maradona cuando ella tenía tan solo 16 años, y sus declaraciones provocaron todo tipo de comentarios. En medio de la polémica, Ginaninna Maradona explotó y apuntó contra los que opinan de la vida de su papá.

La cubana contó que ella tenía 16 años cuando el astro del fútbol se interesó en ella e inmediatamente hizo todo para conquistarla. “Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no”, comentó la mujer.

La entrevista que la mujer le concedió a un medio de Miami trajo repercusiones en Argentina y en Intrusos hablaron con uno de los amigos de Maradona de esa época. Además, recordaron que el Diez había viajado a Cuba para tratar sus adicciones.

Apareció Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona: tenía 16 años cuando lo conoció

Omar Suárez, el dueño del boliche “Cocodrilo” y amigo de Maradona en esa época, intentó defender al exfutbolista al explicar que él “no quería abusar de la menor, tenía una enfermedad que no podía controlar”. Esto, a raíz de las críticas que recibió el fallecido deportista por haberse metido con una menor de edad.

Además, aclaró que la joven fue “un gran amor” de Maradona. “En 2001 la quería traer en un caja. Cuando me enteré de eso, fui a hablar con Guillermo Coppola. Después de un tiempo, Fidel Castro firmó una autorización y Mavys pudo salir de la isla para venir a Buenos Aires”, comentó.

Sin embargo, esta historia no tuvo un final feliz. Según comentó Suárez, la joven cubana “cayó en las adicciones por su relación con Diego”.

Mavys Álvarez (16) junto a Diego Maradona

Gianinna Maradona está al tanto de las declaraciones de la mujer y de lo que se habló en el programa de América, por lo que fue tajante con las opiniones sobre la vida personal de su padre. “No vi la entrevista de Intrusos, no tuve el honor. Sin embargo, sé qué entre esas personas solo hay un fin: lastimar. Medir a cualquier precio”, publicó en Twitter.

Gianinna Maradona enojada con los ataques a la vida personal de su padre.