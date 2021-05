El hombre ideal que podría conquistar a Agustina Kämpfer

Cuando estaba de visita en Implacables, Agustina Kämpfer reveló cuales son los dos items de personalidad que un hombre debe tener sin falta para poder conquistarla. La periodista empezó el 2021 anunciando la separación de su pareja de hace tres años, Carlos Gianella. Pero parece estar lista para el ruedo y por eso reveló los secretos de sus gustos para hacer click.

Su lista no es larga, ni siquiera tan exigente, pero ella se mostró inquebrantable respecto a dos características: paciencia y humor. “Paciencia, es lo primero que tiene que tener esa persona. La verdad es que estoy abierta en cuanto a las características del otro”, explicó primero.

“Que sea un tipo inteligente es básico, pero hay distintos tipos de inteligencia. Si digo que tenga sentido del humor, también puede ser que tenga humor negro, ácido, chiste fácil. Es muy amplio”, dijo tratando de explicar sus gustos.

A pesar de que en este momento la periodista no está en una búsqueda específica, aclaró que lo que prefiere es que, de darse la oportunidad, todo fluya de manera natural. Un vínculo sin presión, eso es lo que busca por sobre todas las cosas.

“La verdad es que reflexiono el hecho de que cuando una persona está en pareja no le preguntan, ‘che, ¿cuándo te pensás separar?’. Pero cuando una persona no está en pareja le preguntan, ‘¿cuándo vas a conocer a alguien?’... Y me parece que es una diferencia que hay que dejar de hacer. Hay que ser feliz y nada más”, explicó sobre la situación de las citas y relaciones amorosas.

Una mamá ante todo

Juan es el único hijo de la periodista. Instagram

A pesar de que se encuentra sola, Agustina nunca edja de estar acompañada. En la descripción de su Instagram sale como “Mamá de Juan”, el pequeño que tuvo en 2017. Muchas de sus publicaciones son con el pequeño, al que llama “Mi único héroe en este lío”.