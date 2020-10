Morena Rial dice que Romina Pereiro es peor que Agustina Kämpfer

Morena Rial siempre va de frente y no tiene miedo de largar a la cara todo lo que piensa sobre ciertos temas. “La verdad es que no iba a responder porque son problemas familiares. Pero la falsedad no es lo mio, así que acá tienen mi descargo. Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina (Pereiro)”, comenzó diciendo en una entrevista con Ciudad Magazine. “Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo recibir rechazo de tu propia familia y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra”.

Romina Pereiro y Jorge Rial el día de su casamiento.

El fuerte descargo que la joven ha hecho a los medios se debe a una situación que, explica, ya ha vivido antes. Recuerda el tiempo en que su Jorge Rial estaba con Agustina Kämpfer y la mala vibra que la periodista siempre le provocaba. “Si él no comprende lo que le decimos con mi hermana, cuando le caiga la ficha de lo que es ella, después que no vuelva a nosotras. Siempre hace lo mismo. Esto mismo se lo advertí con la (Agustina) Kämpfer cuando él me echó a mí de mi casa con 17 años. Yo le dije “ella te va a hacer algo”, y a los cuatro meses le cayó embarazada de otro chabón”, dijo después de aclarar que sus 21 años no los ha “vivido al pedo”.

“Romina es peor que Agustina Kämpfer, van cabeza a cabeza, pero Romina le gana. ¡Me cansé de callarme la boca! ¡Lo hice durante los últimos años!”, estalló diciendo lo determinante sobre su relación con Romina Pereiro.

Recordó entonces el evento que terminó por provocar un quiebre en su relación con su papá: “Esto ya viene desde que mi papá me internó en un neuropsiquiátrico para hacerme pasar por loca por todas las cosas que yo hice. Yo no estoy loca, no estuve loca, no fui una paciente psiquiátrica mal. A un loquito no lo largan después de 12 días de un loquero”.

Hace apenas unas semanas, Morena había publicado una serie de Stories en Instagram apoyando y animando con mucho amor a su papa, cuando el conductor había tenido unos problemas de salud. Pero parece que la situación con su nueva mujer ya no da para más. “Otro claro ejemplo es que el Día de la Madre mi papá siempre la priorizó a Romina y su familia. Si mi hermana no hubiera sacado el tema, nunca me hubieran invitado a festejarlo. Y ese mismo día no recibí de Romina Pereiro un solo mensaje. Y ella de mí menos, porque a mí las caretas no me van”.

La pareja junto a sus dos hijas cada uno, en una postal donde parecen felices.

Termino soltando la mano de Rial: “Mi papá sabe qué hace, es un hombre grande y deseo que sea feliz con su familia de fantasía”.

Por su parte, Romina se pronunció con un mensaje completamente contradictorio sobre los hechos, sobre todo el tema de que Morena los haya bloqueado de las redes: “Yo no hago esas cosas de seguir y dejar de seguir. Yo no dejé de seguir a More. No tengo ni tuve ningún problema con ella. Al contrario. Compartimos cosas lindas de crianza ahora que nació Fran. De hecho estuvo acá en casa, en el cumple de Jorge y la pasamos re bien. Imagínense que a mi edad, no me da por seguir o dejar de seguir. Y menos a la hija de mi marido. Que yo sepa no hay conflictos”.