El cruce entre J Balvin y Residente continúa: una nueva respuesta del ex Calle 13

La discusión entre J Balvin y Residente continúa más encendida que nunca. El ex vocalista de Calle 13 no frenó sus dichos y fue por más cuando publicó en su Instagram un nuevo video respondiendo a las acciones del cantante de “Agua”.

Al parecer, J Balvin actuó con una doble moral cuando le pidió a René Pérez, conocido como Residente, que bajara el video anterior. Aunque más tarde lanzó una nueva línea de merchandising posando junto a un carrito de Hot Dog y toda una línea de indumentaria con su logo.

El puertorriqueño no se guardó para nada su opinión y compartió en su cuenta de Instagram un video donde no se limita a hablar de las acciones de su colega.

Y yendo más lejos, el músico explicó por qué considera que J Balvin no es buena gente. Reveló que tras borrar el primer video en donde lo enfrentaba por querer boicotear los Grammy Latinos y en donde comparaba su música con un hot dog, Balvin publicó una campaña burlándose de sus dichos.

“Vi que subiste un merch como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te cagu** cabr** porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti”, comenzó diciendo el artista urbano en su IGTV con una duración de cinco minutos.

El comentario del padre de J Balvin.

“Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad”, afirmó René Pérez.

Sus dichos vienen en referencia al comentario que Álvaro Osorio Gofar, padre de Balvin, dejó en el post de su hijo. “No acoses a un genio que, al sentirse atacado, saca su arsenal de inteligencia. Decía Peter Drucker. Buena esa Josecito”, escribió el hombre.

La falta de lealtad y el boicot

Residente no sólo se quedó en los dichos y acciones del músico, sino que fue más allá y habló de valores de los que J Balvin carece.

“Están los códigos de la calle, hablar de frente. Tener compasión por los demás. Esa misma compasión que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video y me pediste llorando que lo bajara. Lo baje, cabr**. Terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran”.

“Me dejaste ocho mensajes por WhatsApp llamándome falso y por las redes me pones ‘respeto tu opinión’. Que más falso escribir una pendejada por WhatsApp y hacerte el bueno frente a la gente. Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú”, señaló Residente, también haciendo hincapié en sus propios errores, pero reconociendo que no tiene doble cara.

Sobre la lealtad, Residente habló acerca de la relación que tiene Balvin con Juanes y Rebeca León -la mujer detrás del éxito de Balvin-, a quienes el colombiano les dio la espalda una vez que elevaron su carrera al estrellato.

Y regresando al punto principal de la discusión, que se centró en los Grammy Latinos, el vocalista admitió que el boicot viene de la mano de “un viaje de ego”, algo que no le permite ver que coartaba la posibilidad de músicos no tan conocidos o grupos más pequeños en verse mediatizados mediante los premios.

“Sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico, pides que los boicoteen. Aunque tengo que admitir, de corazón, que tienes un solo talento. Tú tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento”, sentenció.

¿Qué opinan del mensaje de @Residente a @JBALVIN ?

Los leo pues pic.twitter.com/H0VFpnCoBm — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) September 30, 2021

“Al final de la llamada decidimos no poner más nada. Entonces sales tú al otro día, subiendo la foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dog (...) Tu rompiste la palabra. En cambio, mi padre, me educó con otros principios. Como, por ejemplo, amar a mi país por encima de todas las cosas, compartir lo que tengo con los demás. Esa es la diferencia entre tú y yo, cabr**. Yo decido regalarle mi cerveza a los carritos de hot dog mientras que tú decides hacer merch y hacerte de dinero a cuesta de sus empleos en vez de ayudarlos. Por eso somos distintos”, sostuvo el rapero puertorriqueño.

Y haciendo referencia al amor que tiene por su país, el artista trajo a colación un mensaje referido a la compleja situación que vivió Colombia, en la cual admite que Balvin ni siquiera redactó el mensaje que compartió para ellos.

“Hasta yo te tuve que escribir el único mensaje que tu dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones. El único mensaje que le escribiste a tu país te lo escribió un puertorriqueño porque no te sale ni eso cabrón. Lo pegaste tal cual. Tu país quemándose en llamas y tu pendiente a sacar un disco”.

“La gente que tiene palabra no te respeta. Y si hay alguien que tenga palabra que te respete es porque solo conoce a uno de los 20 Jose. Créeme que intente ser tu pana. Nos ayudamos mutuamente en algunos momentos, te escribí varias veces apoyándote. Pero eres tan embustero y mentiroso que es imposible”

Y también manifestó que le daría ideas para su nuevo negocio: “De todas formas, te voy a dar ideas para la franquicia tuya de ‘hot dogs’, de gratis, para que cuando la abras, la abras con orgullo: ‘Me quedé sin rima hot dogs’, ‘El tibio de Medellín hot dogs’, ‘Te llamé llorando hot dogs’, ‘Ninguno de mis hits son míos hot dogs’. Ahí para que lo apuntes”.