J Balvin posó al lado de un carro de panchos y provocó aún más a Residente tras las fuertes críticas

Hace algunos días el reguetonero colombiano J Balvin instó a todas las estrellas de la música y a sus fanáticos, a no asistir ni seguir los premios Grammys Latino de este año.

La ceremonia que rendirá tributo a Rubén Blades, quedó en medio de la polémica por las insinuaciones del colombiano que fueron respondidas por Residente: “Te explico pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”.

Las palabras del puertorriqueño Residente reabren una vieja discusión entre los géneros musicales del momento en donde los fanáticos de ambos se enfrentan y defienden.

La discusión sobre el papel del género urbano en los Latin Grammy ya comenzó en las redes sociales y hoy ocupa un espacio importante.

La semana pasada al conocerse los nominados al premio, J Balvin llamó a un boicot y expresó: “Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan…Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir. Es decir, todos, porque somos un movimiento”, pidió el músico en Twitter.

Pero cuando el colombiano pensó que tenía el apoyo de sus colegas, éstos le respondieron de una forma inesperada: “Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, lanzó Residente.

Esta no fue la única crítica contra Balvin porque además del ex líder de Calle 13, se sumó Yotuel Romero de Orishas quien dijo: “Ser artista urbano poderoso es cuando con una canción sacas un pueblo para la calle. (…) el día que tú hables de Colombia en una canción, que te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción, y dejes de pensar en números y visitas, entonces tú y yo estamos hablando de movimiento urbano”.

Si bien el posteo de J Balvin en Twitter instando a un boitcot a los reconocidos premios desapareció de su feed. Con ganas de generar más ruido y provocación, Balvin posó al lado de un carro de panchos en directa referencia a la comparación de Residente sobre su estilo de música y el verdadero gusto de la gente.