Residente apunta contra J Balvin por querer boicotear los Latin Grammys

Luego de que J Balvin mostrara su inconformismo con las nominaciones que se han presentado para los Latin Grammy de este año, Residente decidió dar su opinión y atacar al artista urbano.

La queja de Balvin viene de la mano de la falta de representación que presentan las nominaciones en el género del reggaetón.

La ceremonia tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en Las Vegas y según el artista, la Academia Latina ha sido irrespetuosa con el reggaetón y sus exponentes, a quienes dice que no valora sino que utiliza.

Los tweets de J Balvin que más tarde fueron eliminados por el cantante.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, expresó Balvin a través de su cuenta de Twitter.

Y sin detener su crítica allí, Balvin también fue más lejos en contra de los Grammys Latinos e invitó al resto de los colegas que no asistan a la ceremonia. “Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos, porque somos un movimiento”, agregó.

J Balvin apuntó contra los Latin Grammy por no incluir más artistas de reggaetón nominados en sus listas. "Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto.”

La respuesta de Residente

Fue en ese contexto donde el ex vocalista de Calle 13 arremetió contra el cantante de “Morado”, y lo cuestionó por querer boicotear los premios en un año donde rendirán homenaje a Rubén Blades.

“Estoy perdido, José. Si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammys, yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando. Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón”, señaló Residente a través de un video en su cuenta de Instagram, que más tarde fue eliminado.

El él, además admitía que le parece que no es correcto decirle a reguetoneros como Myke Towers, que recibió por primera vez tres nominaciones a los Latin Grammy 2021, que no asista, “porque a ti te sale de los cojones todo esto sin contar a los demás artistas nominados”.

¿Qué opinan del mensaje de @Residente a @JBALVIN ?

Los leo pues pic.twitter.com/H0VFpnCoBm — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) September 30, 2021

El rapero le recuerda a J Balvin que además este año Rubén Blades será nombrado la persona del año. “Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente.”

Y sin quedarse con ello, Residente le dijo al colombiano que el año pasado cuando estuvo nominado en varios premios ahí sí no pidió boicotear la ceremonia.

“Tenías hasta cambio de ropa para cada premio pero como de las trece nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot. No sé por qué te molesta tanto porque según tú haces historia cada quince segundos”.

Residente aprovechó el video para lanzarse contra la música del artista urbano, comparándola con un carrito de hot dog.

“Tienes que entenderlo José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelín”, le dijo Residente a J Balvin.

“Si quieres que te nominen tienes que dejar de ser un hot dog y abrir un restaurante”, arremetió el cantante urbano. “El punto es José que si tu no tienes lápiz, tienes que bajar 20″, cerró.