El abdomen de acero de la China Suárez para una campaña de ropa deportiva

La China Suárez sorprende a todos sus seguidores con una sesión de fotos donde se la ve impecable y totalmente recuperada de su embarazo. La actriz ha posteado desde el sábado las imágenes de una nueva campaña deportiva para Touche Sport y los usuarios no pueden creer el abdomen que luce en cada una de las fotos.

Eugenia dio a luz a su tercer hijo a finales de julio. El “principito” Amancio llegó a la casa que ha formado con Benjamín Vicuña para iluminar todavía más el hogar que los actores han formado. Es el segundo hijo que la pareja tiene, pero antes del pequeño, la China ya había tenido a Rufina (con Nicolás Cabré) y a Magnolia.

Después de un merecido mes o mes y medio de descanso, la joven madre decidió empezar rutina para recuperar la figura de la que siempre ha hecho alarde. Por sus redes compartía cada uno de los ejercicios que hacía día a día, siempre acompañada de su retoño.

Poco a poco, los resultados fueron saliendo a flote. Sumado a una genética que le permite cambios asombrosos en su físico, la China ha vuelto al ruedo con el modelaje, que en realidad se complementa como un plus a su carrera como actriz, a causa de las diversas marcas que la piden como cara de sus líneas.

En una de los posteos, puede verse a Suárez recostada, casi en posición para hacer abdominales, con un abdomen totalmente chato. Entre los miles de comentarios, muchos resaltaron lo impresionante que se ve y muchas pidieron a gritos unos tips, además de un seguimiento de sus rutinas.

La actriz solo recibió halagos por las redes.

La China haciendo abdominales.

A pesar de que la China se encuentra feliz con los resultados de su trabajo, nunca ha renegado el cuerpo de madre. Incluso hace un tiempo subió otra sesión de fotos, mucho antes de lograr su objetivo, en donde posaba en traje de baño. En la leyenda, remarcó lo importante que era para ella que la marca que la había llamado no cambiara su cuerpo con editores.

“Acá estoy, dos meses post nacimiento Amancio, me pareció importante recalcarle a @edu_weis que NO me adelgacen, achiquen ni cambien el cuerpo”, dice en la foto.