Darío Barassi y el accidente doméstico que sufrió Pipi, su hija

Darío Barassi, en “100 argentinos dicen”además de aportarle su característico toque de humor al ciclo, suele compartir situaciones de la cotidianeidad de su vida familiar. Casado con Lucía Gómez Centurión, cuenta las anécdotas de Emilia, la hija de ambos a quien llama Pipi.

Fue así que en el programa de este miércoles, el conductor hablaba sobre los hijos con una participante se que encontraba en el piso y recordó una situación que vivió en la mañana con su hija que lo obligó a despabilarse de inmediato por el gran susto que se llevó.

La participante comentó que sus hijos ya no vivían más junto a ella y al escucharla Darío agregó: “Bueno, los hijos se van. ¡Ay, pero que la Pipi no se vaya!”, lanzó, divertido. “Hoy me dijo ‘bajo solita’ y se cayó mal por la escalera”, inició el relato el conductor.

Darío Barassi, conductor de 100 argentinos dicen

Además, Darío continuó: “Yo estaba medio dormido y le dije ‘bueno, ‘¿sabes bajar?’. ‘Sí, me agarro de acá’”, contó Barassi y luego agregó fiel a su estilo, gesticulaciones y caras para dar cuenta de el momento de la caída de la pequeña de dos años. De inmediato el actor la tomó en brazos: “No pasó nada, gorda”, repitió, mientras simulaba que la tenía en brazos.

Lo lindo de todo esto fue que la caída sólo fue un susto para ambos y Emilia sólo tuvo los golpes típicos de una caída pero nada más y, de ahora en más seguramente tendrá mayor precaución en las escaleras para evitar volver a vivir la experiencia.

El cambio de horario y la pelea por el rating

Por otro lado, quien tuvo caída también fue Darío Barassi ya que el cambio de horario lo hizo competir con Iván De Pineda (Pasapalabra). Los puntos de rating cerraron y dejaron arriba a Iván, quien quitó el liderazgo de Darío. Pero no sólo eso, también tiene al nuevo programa de Rada. Veremos como se levanta el conductor de la caída.