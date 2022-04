Daniela Cardone se despidió de su hermano en las redes y le dedicó emotivas palabras

Este viernes se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del hermano de Daniela Cardone. Tenía 51 años y murió al caer en un edificio en construcción. La modelo, dolorida, compartió con sus seguidores una foto con su hermano y le dedicó unas palabras.

Con una foto de sus rostros en primer plano, la modelo se limitó a escribir: “Vuela alto Fabio”. Además, acompañó el mensaje con un emoji de dos manitos en forma de plegaria.

Daniela Cradone le dedicó un tierno mensaje a su hermano.

Fabio tenía 51 años y encontraron su cuerpo este viernes en un edificio de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.

En diálogo con LAM, Cardone contó: “Nos enteramos esta mañana. Me avisó María Rosa, una hermana mía de Patagones, que lo habían encontrado. Primero, no sabían si era él o no, pero después confirmaron que sí, que era Fabio. Están haciéndole la autopsia. Por lo que nos enteramos, se cayó de un edificio en construcción, en la boca del ascensor”.

En un principio, los medios locales hicieron referencia a una persona indigente que apareció muerta en la calle. A diferencia de los trascendidos, Cardone indicó que él vivía en Viedma y que tenía su departamento.

En tanto, aclaró que aún no tienen detalles sobre el trágico hecho y confirmó que la familia está a la espera de los resultados de la autopsia para saber qué fue lo que sucedió.

“Hay que esperar a que nos den la información y que nos llamen para ver el cuerpo. Estamos todos los hermanos unidos, esperando”, sostuvo.