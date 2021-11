Qué es de la vida de Daniela Cardone

Daniela Cardone es una de las modelos ícono de la Argentina, en los 90 brilló sobre pasarelas y luego su carrera se amplió hacia el lado de la actuación, la música, y las redes sociales. Pero en la actualidad, la artista es una activa militante en la defensa de los derechos del animal.

La morocha de pelo corto que supo enamorar a muchos de sus seguidores de las redes sociales con fotografías subidas de tono, hoy está lejos del mundo virtual y disfruta de sus dos nietos, Eloy y Alfonsina, los hijos de Brenda Gandini fruto de su relación con Gonzalo Heredia.

Brenda Gandini con sus dos hijos, fruto de relación con Gonzalo Heredia

Está instalada en Carmen de Patagones, la ciudad más austral de Buenos Aires, y desde ahí hace todo lo que está a su alcance para salvaguardar las vidas de los elefantes que viven en la Argentina. “Los animales me gustaron siempre, pero desde pequeña los elefantes fueron algo que me llamó la atención, tuve como una conexión inmediata cuando estuve de cerca de ellos. En estos años, con los cierres de los zoológicos, se revolearon animales al extranjero, sin investigar realmente adónde iban a parar y cómo están hoy, y nuestro país no tuvo la posibilidad de demostrar la capacidad que tenemos para ayudarlos”, confió en una entrevista con Diarioshow.com.

Sobre su presente, confió que está transitando como algo nuevo todo lo que la pandemia le dejó. Si bien la han convocado para algunos trabajos ella no los ha tomado porque se está cuidando y no piensa “retomar lo que antes era la normalidad. Me habían llamado para participar de un reality, en España, mi segunda casa, y les dije que no porque, realmente no me animo a trasladarme y menos al exterior”.

Respecto al amor, Cardone comentó que hoy elije estar sola: “No quiero estar en pareja. Me gusta estar libre, poder tener mis tiempos. Hoy por hoy no me proyecto con nadie, estoy muy bien conmigo misma. Además, no me adaptaría a vivir con alguien. Mi compañero de noche son la televisión y las películas”.

A lo que sumó: “En estos momentos, soy yo y nada más que yo. Por supuesto, mis nietos y mi familia. Estoy feliz de disfrutar la vida de esta manera”.

La relación de Daniela Cardone con sus mascotas

Es de público conocimiento que la top model ama a los gatos y que tiene tres embalsamados que conviven con ella. Tiene a Garfield (2), Matutino (8), Keira (12), Martita (12) que es en honor a María Martha Serra Lima, y a Charly en tributo a Charly García. “Son cuatro persas y una sagrada de Birmania. Este vínculo tan cercano con ellos es fabuloso y comenzó cuando mi mamá falleció”.

Daniela Cardone gato embalsamado

A los perros también los adora y tiene una relación “divina” con ellos: “A mí me gusta mucho la raza bulldog. Mi primer perro se llamó Rocky y era hijo de Tronco, al que lo vimos muchas veces participar en ‘Brigada Cola’. Viajó conmigo muchas veces y, además, salió campeón sudamericano en su raza. Y luego vino Antonia. Están siempre presentes en la vida de uno, en nuestros corazones”

Con Brenda, su hija, comparte la pasión por las mascotas. La blonda tiene un perro de raza Jack Russell, la que se hizo popular en el filme “La máscara” y que se llama Bukovsky, en homenaje al escritor Charles Bukovsky. “Le dicen Buko y mis nietos sienten devoción por él”.