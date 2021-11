Valeria Mazza compartió una foto retro con su esposo y lo apuró: “¿A vos, Gravier, te cae bien la China Suárez?”

El miércoles a la noche se unieron dos potencias: Valeria Mazza y Jey Mammón. La modelo reconocida en el mundo entero estuvo como invitada en el ciclo del conductor, hablaron de todo y hasta hicieron referencia al Wandagate.

Con su nueva vida de empresaria y madre de adolescentes, la blonda suele aparecer esporádicamente en las redes sociales para mostrar un poco su mundo familiar y también, sus looks preferidos para ir a eventos glamorosos.

Valeria y Alejandro Gravier son padres de Taína, Tiziano, Balthazar y Benicio, suelen compartir muchos viajes juntos y posar muy poco, todos juntos, para las cámaras. Lo hicieron para año nuevo y Valeria, feliz, compartió una bella postal de todos vestidos de blanco.

Valeria Mazza entre fotos retro con su marido y apariciones en la Tv

Pero también, ella es una apasionada de las fotografías retro con su marido, de esas épocas donde ella seguía caminando por las pasarelas y estaba de novia con el empresario. Ellos se conocieron en 1990 y ocho años después se casaron con una espectacular fiesta que contó con 1.200 invitados; es inolvidable la galera que Alejandro usó para la fecha más importante de su vida.

Recordando esas épocas, Mazza hizo públicas algunas fotografías en su Instagram, donde la siguen más de 480 mil personas.

Qué dijo Valeria Mazza del Wandagate

El engaño de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez es un tema que sigue vigente y hasta a Valeria Mazza le consultaron qué opinaba del tema. Fue en el programa “Los Mammones” donde habló del escándalo y hasta le tiró un palito a su esposo.

Jey Mammon le consultó a la modelo si la China le caía bien y ella, fresca como siempre, contestó la pregunta: “Es un amor. Me la he cruzado en alguna de esas fotos multitudinarias de la Revista Gente, pero no la conozco en profundidad”.

El conductor cuestionó que siempre en sus preguntas se pone en foco a la madre de Rufina Cabré y Magnolia y Amancio Vicuña por lo que cambió de tarjeta y le consultó sobre el futbolista del PSG pero la invitada lo interrumpió con una broma.

“¿A vos, Gravier, te cae bien la China?”, lanzó Mazza mirando a su esposo que estaba detrás de las cámaras. Y Mammón, cómplice de la situación, expresó: “Bloqueala de las redes”.

Volviendo a las preguntas la blonda confió: “A Wanda la conocí en Milán y también, divina… simpática”. y se animó a comentar: “Que se yo. Cada uno hace lo que puede, no lo que quiere”.