A un mes del fallecimiento de su marido, Ana Rosenfeld escribió un tristísimo mensaje en Instagram

Ana Rosenfeld es la abogada de muchas mujeres de la farándula argentina, suele aparecer en los programas de chimento para hablar de las separaciones de Wanda Nara pero ahora, está en los portales por un triste episodio de su propia vida.

Hace un mes atrás, el marido de la letrada, Marcelo Frydlewski, falleció tras varios internado en Miami batallando contra el coronavirus. Lamentablemente no logró salir del hospital en el que estaba y hoy, su mujer lo extraña más que nunca y le dedicó un conmovedor mensaje en Instagram.

Ana Rosenfeld y el triste mensaje publicado a un mes del fallecimiento de su esposo

Rosenfeld no encuentra consuelo y, con su corazón desgarrado, se volcó a las redes para compartir una foto en la que ambos se ven sonrientes y escribir un texto lleno de tristeza.

“Hace tan solo un mes que te fuiste físicamente de mi lado. Nunca vas a dejarme sola porque tu luz siempre va a brillar y les prometí a nuestras hijas que iba a ser fuerte para honrar cada minuto de la vida que compartimos”, se lee en la publicación que se llenó de me gusta y comentarios alentadores para con la profesional.

Luego admitió estar triste y que extraña a su pareja: “Lloro cada segundo que huelo tu perfume y te busco a mi alrededor cuando imagino tu voz... Ya sé que no vas entrar más por la puerta como te vengo esperando, ahora solo estás adentro mío y es ahí donde estarás para siempre”.

Para cerrar el mensaje, utilizó un emoji de corazón roto y escribió: “La vida es un antes y de ahora en más... Un después”.

Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara que contó un secreto de la China Suárez

Ana Rosenfeld estuvo como invitada en “PH” y sin filtros expresó que no cree ni un poco en las declaraciones que la China Suárez compartió en las redes en medio del escándalo de infidelidad con Mauro Icardi, el marido de Wanda Nara.

Ana Rosenfeld es abogada de varias famosas, entre ellas, Wanda Nara en su lucha legal contra Maxi López por la manutención de los tres hijos que tienen en común

“La gente no resiste al archivo y conociendo también el precedente en su momento de Benjamín Vicuña con Pampita, ese día también me resultó muy triste y nefasto”, declaró la abogada y Andy Kusnetzoff recordó: “¡Ah! Vos eras abogada de Pampita”.

Y luego disparó contra la ex del actor chileno: “A mí personalmente no me emociona pensar en una mujer que a esta altura de la vida diga que es engañada por todos los hombres. Que todos les dicen que se están separando, que todos les dicen que tienen una relación pésima con su mujer, es un verso muy conocido”.