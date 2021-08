¿Cuánto mide Soledad Pastorutti?

Soledad Pastorutti, mejor conocida como La Sole, continúa cautivando a sus seguidores no sólo por su talento sino también por su particular carisma. La cantante brilla en el programa emitido por Telefe: La Voz Argentina.

Oriunda de Arequito, la artista folclórica es un fenómeno nacional y enamora por su tono de voz y su particular energía. Sin embargo, hay características de ella que no muchos conocen. No sólo La Sole ha generado millones gracias a su música, sino que también ha tenido papeles como actriz en cine y en televisión (como en la telenovela Rincón de luz) y actualmente como conductora del reality más exitoso de Telefe.

¿Cuál es la altura de Soledad Pastorutti?

Es asombroso el poder de su voz y su porte lo representa a la perfección. Muchos creen que no es muy alta, debido a que en ocasiones se la ha comparado con Lali Espósito (su compañera en La Voz Argentina) y su altura es bastante similar. Pero al contrario de lo que muchos piensan, La Sole mide 1,70 metros.

Es una de las cantantes más exitosas y queridas en el país y cada noche, su carisma y su simpatía inspira a los participantes de “La Voz Argentina” (Telefe). Y por supuesto, su belleza también despierta la atención de los televidentes.

Soledad Pastorutti en Mendoza. Gentileza Instagram @rominaaudoglio

Hace poco, la cantante estuvo de visita en Mendoza. La artista y sus familiares visitaron algunas bodegas, entre ellas Chandon, ubicada en Luján de Cuyo. Además, estuvieron en el río, en Puente de Inca, Uspallata y disfrutaron de la nieve mendocina.

La impactante transformación de Soledad Pastorutti

En “Cortá por Lozano” (Telefé), en 2019, Pastorutti comentó cómo se realizó su transformación: “El cambio de look fue un poco buscado. Era necesario. También tiene que ver con que yo empecé a verme de otra manera. A mí me gusta estar bien, me gusta correr, pero también es cierto que siempre fui, no sé si insegura, pero pudorosa. Nunca pretendí mostrar mi cuerpo, ni cómo estaba vestida. Cuanto más desapercibida podía pasar para mí era mejor”, comenzó diciendo.

Luego recordó cuando usaba poncho y pantalones de guacho y dijo: “Al principio ese vestuario tenía que ver con la comodidad. Era la única ropa que tenía, como un uniforme. Entonces, para mí era más fácil venir a Buenos Aires a hacer prensa. De verdad que no tenía ropa ni para todos los días… Con mis primeros Gran Rex, que los hizo Aníbal Pachano, empezamos con la pestaña postiza, el pelo. Me ponía un corset que me levantaba todo”, detalló divertida.